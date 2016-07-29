中国票据市场：转贴利率大幅下行，月末收票需求高涨而出票机构偏少

路透上海7月29日 - 中国票据转贴利率本周加速下行，单周降幅多达10bp(基点)。月末机构收票热情较高，而供给相对不足，在资金价格下行幅度有限的情况下，票据利率续创低位；市场人士推测，商业银行月末信贷规模不足料为票据需求端上升的主要动力。

华南一银行交易员称，近期有不少银行低价收票，目前转贴成交在2.7%左右，较上周降幅达到10bp。

“月末补充信贷规模的也有，出票机构太少的因素也有。但下到这个价格，说实话看不太懂，”他表示。

至于票据利率能否保持在低位甚至进一步破位下行，上海一银行交易员认为，还需观察下周8月初资金利率会否比7月末进一步宽松，以及大行等机构的收票热情能否持续。

中国央行公开市场本周连续第二周净投放，规模并创一个月新高，7月下旬以来因缴税等导致的资金面波动亦得以平抑，月末并重返宽松；预计在流动性调节方面，中国央行将继续侧重以公开市场操作及MLF（中期借贷便利）等定向工具为代表的中短期、结构性工具。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价