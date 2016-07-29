国际油市：油价仍接近4月以来低位，因供应持续过剩

韩国金融：12月银行外汇存款连续第四个月下滑
整体而言，12月企业持有的外汇存款从11月的504.8亿美元降至486.8亿，个人存款则是从105.7亿美元降至102.3亿美元。
由于原油持续供过于求，高盛本周表示，该行不认为油价短期内会大幅弹升。
高盛指出，“我们持续预计油价将维持在45-50美元区间，直至2017年中，而短期风险偏向下档。”
尽管如此，部份分析师指称，近期油价跌过头了，尤其是尽管市场担忧未来经济成长，而原油需求仍旧强劲。
“随着美国产量及汽油库存持续上升，投资人变得过度看空油价。我们认为这些疑虑并不合理。美国对原油的基本需求仍然相当强劲，”澳新银行(ANZ)指出。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/龚芳; 审校 王兴亚/李爽)
整体而言，12月企业持有的外汇存款从11月的504.8亿美元降至486.8亿，个人存款则是从105.7亿美元降至102.3亿美元。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。