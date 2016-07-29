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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 10:03 BJT

国际油市：油价仍接近4月以来低位，因供应持续过剩

由于原油持续供过于求，高盛本周表示，该行不认为油价短期内会大幅弹升。

高盛指出，“我们持续预计油价将维持在45-50美元区间，直至2017年中，而短期风险偏向下档。”

尽管如此，部份分析师指称，近期油价跌过头了，尤其是尽管市场担忧未来经济成长，而原油需求仍旧强劲。

“随着美国产量及汽油库存持续上升，投资人变得过度看空油价。我们认为这些疑虑并不合理。美国对原油的基本需求仍然相当强劲，”澳新银行(ANZ)指出。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/龚芳; 审校 王兴亚/李爽)

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