《中国企业债发行日程表》--7月29日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙天心城市 7 7 8/5簿记建档 -- AA 8/8-8/10 平安证券 建设投资开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= *海城金财土地 10 7 8/5簿记建档 上限6.50% AA 8/8-8/10 兴业证券 房屋投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/海城城建投资公司担保) ========================================================================================= 新民市路鑫 9 7 7/28簿记建档 *6.41% AA 7/29-8/1 西部证券 市政工程 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 荆门高新 18 7 7/27簿记建档 *4.15% AA 7/28-8/3 长江证券 技术产业开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 娄底市万宝 10 7 7/29簿记建档 上限5.50% AA 8/1-8/3 恒泰长财证券 新区开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 新干县城乡建设 10 7 8/2簿记建档 -- AA- 8/3-8/5 长江证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 湘潭城市建设 16 7 8/3簿记建档 -- AA 8/4-8/5 西部证券 投资经营城市 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) 国开证券 停车场专项债 4 7 -- (第3-7年末偿还20%本金/以停车场项目收费权质押担保) ========================================================================================= 营口经济技术 15 7 8/4簿记建档 -- AA 8/5 东海证券 开发区城市开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 十堰经济开发区 6.5 7 8/4簿记建档 -- AA 8/5-8/9 兴业证券 城市基础设施建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆两江新区 20 5 8/4簿记建档 -- AAA 8/5-8/9 广发证券 开发投资集团 (第3、4、5年末分别偿还30%、30%、40%本金) ========================================================================================= 古蔺国资经营 10 7 8/3簿记建档 -- AA 8/4-8/10 天风证券 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *株洲磐龙世纪 4.5 7 8/3簿记建档 -- AA 8/4-8/5 中信建投证券 生态城项目收益债 (第3/5年末投资人选择权/株洲云龙发展控股集团作为差额补偿人) ========================================================================================= 邳州经济开发区 10 5 7/27簿记建档 5.69% AA 7/28-8/3 国信证券 产业新城产业定向自住房 (第3-5年分别偿还约33%本金) 项目收益债券 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 毕节市开源建设 8 4 7/28簿记建档 *5.48% AA 7/29-8/2 国都证券 投资集团小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 赣州南康区城市 10 4 8/3簿记建档 -- AA 8/4-8/5 国融证券 建设发展小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次