《路透晚报》--7月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：国务院赴七省市专项督导民间投资，推动地方采取有力有效措施

中国国务院近日协同发改委等部门分赴北京、辽宁、安徽等七个省市开展促民间投资专项督导，检查加强民间投资管理服务和市场环境建设等情况，查找突出问题，指导、协调、推动地方迅速采取有力有效措施，促进民间投资回稳向好。

--中国经济：转型升级有长路要走，需加大创新支持力度简政放权--新华

新华社周四发布本周的第四篇当前经济形势系列述评称，中国经济发展的着力点需要由速度转向结构，亟待通过转型升级来发掘新需求和引领新的发展方向，但转型升级还有很长的路要走，需加大对创新的支持力度，进一步简政放权。

--中国经济：增长仍将保持合理区间，全球流动性趋紧难影响国内--央行专家

中国央行金融研究所所长姚余栋称，全球流动性将略有收紧，但不会对中国产生较大影响，国内流动性充分，中国依然会在新常态下保持经济增长的合理区间。

--投行观点：中国今年投资增速回落或可全部归因于辽宁投资“断崖式下跌”--中金

中国大型投行--中金公司发布报告称，今年以来全国固定资产投资增速放缓，可以全部归因于辽宁月报投资增速的“断崖式下跌”；而年初以来除辽宁外，其它省市投资增速已有企稳回升迹象，预计9月以后随着辽宁的基数调整完毕，全国投资增速可能有所回升。

--香港经济：6月访港旅客连跌13个月，但按年跌幅期内最少--旅发局

香港旅游发展局周五公布数据显示，今年6月份整体访港旅客按年跌幅收窄至1.7%，虽然已连跌13个月，但跌幅为此期间最低的一个月。

--《分析师观点》台湾第二季GDP概估年成长0.69%优于预期，今年有望逐季成长

台湾主计总处公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年成长0.69%，优于市场预估的成长0.56%，中止连续三季衰退走势。

【金融】

--中国金融：正研究制定银行理财业务监管办法，完善后适时发布--银监会

针对近期市场热传的银行理财监管征求意见稿，中国银监会周四在回复路透的邮件中指出称，正在研究制定《商业银行理财业务监督管理办法》，旨在推动银行理财业务规范转型，促进理财业务规范健康、可持续发展，有效防范风险。办法目前处于内部研究论证和征求意见阶段。

--中国期市：上期所拟研究黄金期货期权，并有序推进对外开放--副总

中国上海期货交易所副总经理滕家伟称，该所今后将推进产品创新，加强黄金期货期权等贵金属衍生品研究，完善品种序列，不断丰富市场避险工具。

--香港数据：6月M-3货币供应按年增加2.1%--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布2016年6月货币供应数据，其中M-3按年增加2.1%。

--香港金融：外汇基金上半年投资收入400亿港元，受债券收益带动--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，今年上半年外汇基金录得投资收入400亿港元，受债券投资收益带动。上半年来自债券投资收益443亿港元，非港元资产外汇估值上调27亿港元，其他投资收益13亿港元。

--香港数据：6月底止外汇基金总资产减至35,428亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年6月底止外汇基金总资产为35,428亿港元，较上月底减少348亿港元。

【固定收益】

--《分析》中国央行连两周净投放，受困“流动性陷阱”货币政策难宽松

中国央行公开市场本周连续第二周净投放，规模并创一个月新高，7月下旬以来因缴税等导致的资金面波动亦得以平抑，月末并重返宽松；预计在流动性调节方面，中国央行将继续侧重以公开市场操作及MLF（中期借贷便利）等定向工具为代表的中短期、结构性工具。

--中国公开市场：今日进行700亿元七天逆回购，本周净投放3,250亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行700亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，本周将净投放3,250亿元，为连续第二周净投放。

--《中国债市每日综述》现券波幅甚微，配置需求驱动行情料仍未尽

中国银行间债市现券波幅甚微，国债期货则略走弱；资金面安 度月末考验，短期消息面也相对淡静，市场暂缺进一步推动力，不过当前配置盘热度不减， 缺资产背景下债市行情料仍未尽。

--中国票据市场：转贴利率大幅下行，月末收票需求高涨而出票机构偏少

中国票据转贴利率本周加速下行，单周降幅多达10bp(基点)。月末机构收票热情较高，而供给相对不足，在资金价格下行幅度有限的情况下，票据利率续创低位；市场人士推测，商业银行月末信贷规模不足料为票据需求端上升的主要动力。

--新债招标：中国三个月贴现国债中标收益率2.1031%，获37.9亿元追加

业内人士透露，上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率2.1031%，边际中标收益率2.1372%，投标倍数5.14倍。财政部之后公告称，该期国债获得37.9亿元的追加认购，最终发行规模137.9亿元。

--新债招标：江苏三至10年四期专项地方债利率均落在区间下限--业内人士

业内人士透露，中国江苏省上午招标的三、五、七、10年四期专项地方债，中标 利率分别为2.49%、2.59%、2.79%和2.79%，全部落在投标区间下限； 四期一般地方债中，只有五年期利率落在下限，三至10年中标利率分别上浮2-11bp。

--投行观点：境外城投美元债短期相对价值良好，但长期看存在风险--中金

中国大型投行--中金公司报告称，近期城投平台境外发债增多主要是因为政策鼓励、拓宽融资渠道，以及国际合作等战略要求，但境外发债的成本并无明显优势。境外城投美元债短期相对价值良好，短期违约风险很低，但城投平台其偿债主要取决于地方政府支持意愿，长期看存在一定风险。

【外汇】

--《人民币综述》监管层保外储多管齐下，中国企业转向境外筹措美元

人民币兑美元的汇率近期受到大行的控制已不是新闻，银行对窗口指导也习以为常。但是对企业来说，窗口指导还是造成了一定的影响。中国多家贸易企业表示，近来在境内购汇受到了一定的限制，有些不得不转向境外购汇，并在贸易时尽可能用人民币进行结算。

--中国汇市：人民币早盘放量小涨，日央行进一步宽松助力缓解贬值预期

人民币兑美元即期早盘较昨日收盘价放量小升，中间价四连升至近一个月高点。交易员称，日本央行进一步宽松货币政策快速拉低美元对日元、并推低美指，帮助缓解人民币贬值压力，短期人民币料延续小升走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均小升，全球离岸人民币指数亦上浮

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.06%至95.34；SDR篮子指数微升至95.99，BIS篮子指数微升至96.09。

--离岸人民币：香港6月末人民币存款余额7,115亿元，环比降2.8%--金管局

香港金融管理局（HKMA）数据显示，6月末人民币存款余额7,115.49亿元，单月环比减少2.8%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌至近一个月新低，大盘持续调整有色板块领跌

中国股市沪综指小幅收跌至近一个月新低。分析师指出，继前日大跌后，今日股指在低位震荡。日本央行宣布货币政策后，大宗商品价格受冲击走弱，拖累有色金属板块。不过近两日家电、医药、交运、食品、银行等板块较为抗跌，短期大盘向下空间料不大。

--《技术分析》中国股市沪综指维持3,000点附近震荡

中国股市沪综指本周先扬后抑，3,000点之上中期压力持续释放对大盘形成压制。技术面显示，短期均线失守导致市场趋于谨慎，后市仍有震荡下行空间，但护盘托底资金随时涌现，整体股指仍维持3,000点附近震荡。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略回落

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落， 脱离一年高点。下半年国内经济下行压力不减，管理层加强监管，使得基金经理投资策略上偏谨慎。

--《台湾金融市场一周展望》台股多空交错料将牛熊对决，台币偏强整理

受日本央行刺激举措不如预期拖累，台湾股市收挫1%跌破9,000点。不过分析师认为，指数下档8,870点料有撑，且只要守住此点位台股仍将沉浸在后金融海啸的热钱派对中，反之恐怕由多翻空。下周多空消息交错下，台股将呈〞牛熊对决〞，指数料高档震荡。

--投行报告：全球资金本周续流入中国股票基金，至周三达1.1亿美元--中金

中国投行--中金公司发布报告称，根据EPFR最新公布的本周资金流向数据，全球资金继续流入中国股票型基金（A、H和红筹），截止周三流入的规模为1.1亿美元。但香港股票型基金转为出现资金流出，流出规模为3,999万美元，因此中国/香港股票型基金合计流入规模为7,239万美元。

--中国房地产：一线城市投资前景仍看好，成都武汉苏州紧随其后--CRIC

中国房地产市场正处于明显结构分化格局，易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)周四发布2016年国内城市房地产投资前景排名，除沪京广深稳居前四位外，成都、武汉、苏州、南京等二线城市紧随其后，而经济较发达的广东佛山等三线城市亦跻身前二十行列。

--中港个股：复星医药拟出资至多12.6亿美元收购印度Gland公司86%股权

中国上海复星医药（集团）股份有限公司公告称，拟出资至多12.6亿美元收购印度医药企业Gland Pharma Limited约86.08%股权。本次收购为全现金收购，交易资金将由复星医药自筹和金融机构贷款。

--中国个股：美的携手库卡拓展中国机器人市场，抓住产业爆发期--董事长

中国家电大厂美的集团并购德国工业机器人大厂库卡集团已近尾声。美的集团董事长方洪波近日表示，双方将联手拓展中国机器人市场，抓住中国未来高速增长的机器人产业的爆发期。

--香港个股：中国联通料上半年净利同比跌约八成，受累费用及成本上升