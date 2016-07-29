中国汇市：人民币早盘放量小涨，日央行进一步宽松助力缓解贬值预期

* 人民币早盘放量小升，中间价四连升至近一个月新高

* 日本央行进一步宽松措施提振日元打压美指

* 美指调整缓和人民币贬值压力

* 购汇需求或限制人民币反弹空间

路透上海7月29日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较昨日收盘价放量小升，中间价四连升至近一个月高点。交易员称，日本央行进一步宽松货币政策快速拉低美元对日元、并推低美指，帮助缓解人民币贬值压力，短期人民币料延续小升走势。

他们并指出，中间价基本跟随美指在走，政策意图略有淡化；盘中虽见零星大行卖盘，美指连续调整明显缓和大行维稳压力，但汇价较前期6.7元低点已反弹500点，对实需购汇吸引力上升，这或一定程度限制汇价反弹空间。

“刚刚这波反弹日元带起来的，我觉得大体CNY还是会跟着美指走，如果美指继续跌，CNY升破6.65也不奇怪，但如果美指已经企稳，我们还继续升，就属于硬拽了，没必要，就又回去（以前老路了）。”一中资行交易员称。

北京时间12:06，人民币兑美元 即期报6.652元,上日收报6.6566元，夜盘终报6.645元。今日人民币兑美元中间价 报6.6511元，上日中间价为6.6597元。人民币兑美元即期成交额 为100.67亿美元，上日半日为78.8亿美元。

全球汇市方面，日本公布进一步宽松政策快速拉低美元对日元至102.90，日内跌幅一度超过2%，并推低美元指数至96.21的两周低点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8005元, 上日尾盘为6.8008元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.658元, 上一交易日尾盘报6.662元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6556；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。