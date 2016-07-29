中国汇市：人民币早盘放量小涨，日央行进一步宽松助力缓解贬值预期

* 人民币早盘放量小升，中间价四连升至近一个月新高
* 日本央行进一步宽松措施提振日元打压美指
* 美指调整缓和人民币贬值压力
* 购汇需求或限制人民币反弹空间
路透上海7月29日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较昨日收盘价放量小升，中间价四连升至近一个月高点。交易员称，日本央行进一步宽松货币政策快速拉低美元对日元、并推低美指，帮助缓解人民币贬值压力，短期人民币料延续小升走势。
他们并指出，中间价基本跟随美指在走，政策意图略有淡化；盘中虽见零星大行卖盘，美指连续调整明显缓和大行维稳压力，但汇价较前期6.7元低点已反弹500点，对实需购汇吸引力上升，这或一定程度限制汇价反弹空间。
“刚刚这波反弹日元带起来的，我觉得大体CNY还是会跟着美指走，如果美指继续跌，CNY升破6.65也不奇怪，但如果美指已经企稳，我们还继续升，就属于硬拽了，没必要，就又回去（以前老路了）。”一中资行交易员称。
北京时间12:06，人民币兑美元 即期报6.652元,上日收报6.6566元，夜盘终报6.645元。今日人民币兑美元中间价 报6.6511元，上日中间价为6.6597元。人民币兑美元即期成交额 为100.67亿美元，上日半日为78.8亿美元。
全球汇市方面，日本公布进一步宽松政策快速拉低美元对日元至102.90，日内跌幅一度超过2%，并推低美元指数至96.21的两周低点。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8005元, 上日尾盘为6.8008元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.658元, 上一交易日尾盘报6.662元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6556；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)