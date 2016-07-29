欧股业绩：瑞银集团第二季净利下降14.5%至10.3亿瑞郎，但好于预期

韩国金融：12月银行外汇存款连续第四个月下滑
整体而言，12月企业持有的外汇存款从11月的504.8亿美元降至486.8亿，个人存款则是从105.7亿美元降至102.3亿美元。
节省成本或有助于缓解营收下滑所带来的困难局面。动荡的金融市场、负利率和客户活动减少导致该行营收下滑。
瑞银称艰难的市场形势“在可预见的未来不太可能发生变化”，但其已做好安排，准备“从略微改善的形势中”获益。
瑞银的普通股一级资本充足率为14.2%，第一季为14%。
瑞银的目标是，若按全球规定的资本储备比率能够达到加权风险资产的13%以上、按自身压力测试的资本比率能够达到10%，则将把至少半数的获利发放给股东。
股息被视为持有瑞银股票的主要吸引力之一，但5月公布的业绩导致外界担忧瑞银或无法提高向股东派发的股息。
埃尔莫提称，眼下最优先的事情是保护“基线”股息，并实施渐进的股息政策。
瑞银财富管理部门的第二季净流入资金为60亿瑞郎，而美洲财富管理业务为24亿瑞郎。(完)
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整体而言，12月企业持有的外汇存款从11月的504.8亿美元降至486.8亿，个人存款则是从105.7亿美元降至102.3亿美元。
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路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。