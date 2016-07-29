欧股业绩：瑞银集团第二季净利下降14.5%至10.3亿瑞郎，但好于预期

节省成本或有助于缓解营收下滑所带来的困难局面。动荡的金融市场、负利率和客户活动减少导致该行营收下滑。

瑞银称艰难的市场形势“在可预见的未来不太可能发生变化”，但其已做好安排，准备“从略微改善的形势中”获益。

瑞银的普通股一级资本充足率为14.2%，第一季为14%。

瑞银的目标是，若按全球规定的资本储备比率能够达到加权风险资产的13%以上、按自身压力测试的资本比率能够达到10%，则将把至少半数的获利发放给股东。

股息被视为持有瑞银股票的主要吸引力之一，但5月公布的业绩导致外界担忧瑞银或无法提高向股东派发的股息。

埃尔莫提称，眼下最优先的事情是保护“基线”股息，并实施渐进的股息政策。

瑞银财富管理部门的第二季净流入资金为60亿瑞郎，而美洲财富管理业务为24亿瑞郎。(完)