重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月25日-29日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：适度扩大总需求，引导货币信贷和社会融资合理增长--政治局

中共中央政治局会议称，国内经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患；要坚定推进供给侧结构性改革，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导货币信贷和社会融资合理增长。会议并决定在今年10月召开中共十八届六次全体会议。

对于今年“三去一降一补”的工作任务，会议指出，去产能和去杠杆的关键是深化国有企业和金融部门的基础性改革，去库存和补短板的指向要同有序引导城镇化进程和农民工市民化有机结合起来，降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负。

--G20会议：使用所有政策工具促经济增长，减少政策负面溢出效应--公报

在成都举行的G20（20国集团）财长和央行行长会议发布公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；在强调结构性改革关键作用同时，财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。

--中国经济：下半年下行压力仍较大，宏观调控两难和多难问题或增加--新华

新华本周连发四篇“年中经济观察”称，中国经济下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加；面对下半年的困难和挑战，要稳住宏观政策，不能自乱阵脚再搞强刺激。展望未来，经济新旧动能转换尤为重要，而培育新动能必须着力推动供给侧结构性改革；加大对创新的支持力度，进一步简政放权。

--中国经济：对小微企业不得随意抽贷断贷，拓宽直接融资渠道--国务院

中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议称，合理设定小微企业流动资金贷款期限，不得随意抽贷、压贷、断贷，并鼓励金融机构创新大额存单、可转换票据、集合债券等产品，拓宽直接融资渠道。

--中国经济：增加政府合理有效投资，但不能和民间投资争市场--发改委

中国国家发展和改革委员会官员称，中国上半年投资下行压力不容忽视，地区分化在加大，而民间投资回落也有一定合理性；下半年政府要增加合理有效投资，并加大力度补短板，但不能和民营投资争市场。

--中国央企：鼓励央企利用普通股、优先股、定向可转债等工具推进整合--国务院

中国国务院指出，鼓励中央企业依托资本市场，通过培育注资、业务重组、吸收合并等方式，利用普通股、优先股、定向发行可转换债券等工具，推进专业化整合。

--路透调查：中国7月官方制造业PMI预计持平，保持温和扩张态势

路透综合23家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平，刚好落在50这一荣枯线上，显示中国制造业保持温和扩张 的态势。不过分析人士认为，随着房地产市场高位回落，制造业存在下行风险。

--中国数据：6月工业利润同比增速加快，但资金周转困难仍然存在

中国6月规模以上工业利润同比增速加快至三个月新高，主要得益于工业生产和销售增长均有所加快，尤其电子和石油加工等行业利润增长较快。但鉴于新增利润主要集中在少数行业，且企业资金周转困难仍然存在，在经济仍面临较大下行压力的情况下，企业利润前景仍不容乐观。

--中国国企：1-6月营收利润同比降幅皆收窄，煤炭业年内首现由亏转盈

中国财政部公布数据显示，1-6月全国国有及国有控股企业收入、利润同比增速虽继续下降，但降幅收窄；其中，煤炭行业今年首次实现由亏转盈，钢铁和有色等行业继续亏损。

--中国政策：国务院发文改革出租车行业，网约车合法化

中国国务院发文改革出租汽车行业，提出规范发展网约车和私人小客车合乘，给予网约车合法地位；并表示，新增出租汽车经营权一律实行期限制，不得再实行无期限制。

--中国经济：国家信息化发展战略纲要发布，到2020年信息消费总额达6万亿

中国日前发布国家信息化发展战略纲要，目标是到2020年，中国固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，信息消费总额达到6万亿元人民币，电子商务交易规模38万亿元；核心关键技术部分领域达到国际先进水平，信息产业国际竞争力大幅提升。

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【金融】

--中国央行：汇率浮动不足以抑制资本流动，需加强货币政策国际协调--工作论文

中国央行发布工作论文称，在经济金融全球化和资本大规模流动的背景下，汇率浮动不足以抑制资本流动，因而不能够保证独立的货币政策；要取得宏观总体平衡，就要提高汇率灵活性，加强货币政策国际协调。

--中国央行：加强规范区域金融改革试点，合理把控新增试点节奏--副行长

中国央行副行长陈雨露称，央行将进一步加强和规范区域金融改革试点工作，注重推动改革举措的落地生根，合理把控新增试点的布局和节奏。

--中国金融：银监会拟出台理财监管新规，分类监管、严控投向防风险

中国加强对银行理财业务的监管，防范影子银行规模庞大的风险。据两位了解情况的消息人士称，银监会近日下发征求意见稿指出，对商业银行理财业务进行分类管理，分为基础类理财业务和综合类理财业务；商业银行不得发行分级理财产品；并拟建立理财产品风险准备金管理制度。

--中国保险：上半年经营效益大降但较一季度改善，下半年要防范利差损风险

受利率下行叠加股市低迷影响，中国保险业上半年利润和资金运用收益同比均大降，但较一季度有所改善。保监会官员指出，下半年保险业经济效益还会持续受到资本市场投资收益低的影响，并要防范利差损带来的风险。

--中国金融：6月末银行业金融机构总资产同比增15.6%--银监会

中国银监会数据显示，截至6月末，银行业金融机构总资产约为212.3万亿元人民币，较上年同期增长15.6%；总负债为196.2万亿元，同比增长15.1%。

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【固定收益】

--《分析》中国央行连两周净投放，受困“流动性陷阱”货币政策难宽松

中国央行公开市场本周连续第二周净投放，规模并创一个月新高，7月下旬以来因缴税等导致的资金面波动亦得以平抑，月末并重返宽松；预计在流动性调节方面，中国央行将继续侧重以公开市场操作及MLF（中期借贷便利）等定向工具为代表的中短期、结构性工具。

--中国债市：今年地方债发行量已超去年全年，配置盘青睐与国债利差收窄

路透统计数据显示，截止周二(26日)，中国今年地方政府债累计发行38,501.0292亿元人民币，发行规模已超过去年全年，其中公开招标占比约76%，其余为定向发行。

--《焦点》低利率时代国际投资者渴求收益，中国地方债逐渐进入视线

中国地方政府发行的债券源源不断涌入国际市场，畸高的杠杆率、孱弱的现金流以及想当然的政府担保，这些或将让贸然涉足此类债券的外国投资者受到一次有益的教训。 ==========================================================================

【外汇】

--G20会议：中国将提高汇率政策规则性和透明度，加强市场沟通--央行行长

中国央行行长周小川表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。

--中国外汇：保持人民币对一篮子货币稳定，推进金融市场双向开放--央行官员

中国人民银行副行长陈雨露表示，未来要努力保持人民币汇率对一篮子货币的基本稳定。中国将持续完善人民币业务的政策框架，未来有序地推进金融市场的双向开放，支持优质境外发行主体在境内发行人民币债券，支持境内金融机构和企业到境外发行人民币债券。

--中国外汇：上半年人民币虽有所贬值但大致符合中国经济基本面--IMF

国际货币基金组织（IMF）发布《2016外部风险报告》称，今年上半年人民币有所贬值，但人民币币值大致符合中国的经济基本面。

--中国外汇：6月服务贸易逆差与上月相近，货物贸易顺差环降6.2%--外管局

中国国家外汇管理局公布，6月份服务贸易逆差194亿美元，逆差额较上月基本持平；其中旅行差额占比达到91.75%，运输差额占比亦达到17.53%。

--中国外汇：境外金融机构在银行间市场期权和掉期平盘亦需交纳风险准备金

中国外汇交易中心（CFETS）发文称，继续完善境外金融机构进入银行间外汇市场开展人民币购售业务宏观审慎管理，除了之前规定境外金融机构远期购汇平盘需要交纳外汇风险准备金之外，还补充规定指出相关期权、掉期等业务，也需交纳风险准备金。

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【证券/行业】

--中国房地产：北京将适度提高第二套非普通商品住房首付款比例--住建委

北京市住房和城乡建设委员会最新表示，今年将做好房地产市场调控，坚决遏制投机投资性购房需求，继续严格执行限购和差别化的信贷、税收等政策，适度提高第二套非普通商品住房的首付款比例。

--企业并购：中国乐视20亿美元收购美电视大厂Vizio，打造全球屏生态体系

中国乐视控股称，将以20亿美元收购美国消费电子公司Vizio，这将使乐视在电视领域的全球化一步到位，构建起全球完整的大屏生态体系。

--中港个股：复星医药拟出资至多12.6亿美元收购印度Gland公司86%股权

上海复星医药（集团）股份有限公司公告称，拟出资至多12.6亿美元收购印度医药企业Gland Pharma Limited约86.08%股权。

--路透专访：中国美的今年B2B业务可达300亿元，人民币下行助益收入--董事长

把创新做为企业发展新动力的民营家电企业--美的集团，正在向B2B、通用机器人等业务新方向拓展。集团董事长方洪波近日透露，除了美的家电业务外，其B2B的规模今年有望达至300亿人民币左右，主要包括摩托车、中央大型空调等领域。

--中国黄金：上半年产量同比增长0.16%，消费量减少7.68%

中国黄金协会称，中国上半年黄金产量同比增长0.16%至229.102吨，黄金消费量同比减少7.68%至528.52吨。

--中国企业：华为上半年全球智能手机发货量6,050万部，同比增25%

中国华为技术有限公司表示，今年上半年其全球智能手机发货量6,050万部，较上年同期增长25%；上半年消费者业务收入为774亿元人民币(115.9亿美元)，同比增长41%，受高端智能手机销售强劲之助。

--中国贸易：冶金矿山企业拟对进口铁矿石提出反倾销调查申请--冶金矿山协会