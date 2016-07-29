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亚洲 | 2016年 7月 29日 星期五 17:49 BJT

更新版 1-台湾货币市场：拆款利率稳中偏跌，月底去化资金压力大

* 月底资金宽松，一周拆款低位下滑
    * 月底积数累三天，去化压力变大
    * RP因跨月调高的利率提早调回

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北7月29日 - 台湾银行间拆款利率周五稳中偏跌。资金调度人士表示，今日虽是月底，但却没有紧
俏感觉，市场仍然宽松，拆出方为了去化多余资金，只能压低利率，一周拆款低位自上日的0.178%下滑至0.17
6%。
    
    他们指出，由于月底积数累积三天，若是今日留下正数，下周旬底三个交易日要去化资金的压力恐怕更大
。
    
    〞整个市场钱很多，感觉大家都不需要。〞一大型银行资调人员说。
    
    一大型票券商交易员则称，因为怕情势有变，通常月底资金缺口都不大。看这次国库券标售状况以及月底
资金情势判断，下周起七天拆款利率有机会小幅下探。    
       
    台湾央行昨日标售273天期国库券，决标贴现率为0.30%，落在市场预估区间下缘。投标倍数为2.71倍，高
于上次同天期国库券标售的1.98倍。 
              
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       31.926                    31.955       
 台湾加权股价指数<.TWII          8,984.41                    9,076.64      
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.250%              0.176-0.240%  
   --一周拆款利率区间           0.176-0.310%              0.178-0.310%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.325%              0.180-0.310%
 
      
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，票券商交易员表示，月底资金不紧，且票券商通常不会留太多缺口，因此短票利率仍持稳未变
。
    
    〞银行有资金去化压力，但利率还是没跌破0.30%。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.296%，区间在0.25-0.305%，成交量为88.39/9
5.28亿台币；前日加权平均利率为0.303%，区间则落在0.28-0.36%，成交量为95.28亿台币。
            
    台湾央行周五发行1,602亿台币定存单，较今日到期定期存单金额1,568.5亿台币，发行余额增33.5亿。
    
    下周到期央行定存单共1兆(万亿)1,335.3亿台币，分别为：周一3,443.8亿、周二2,108亿、周三3,820.5
亿、周四1,925亿以及周五38亿台币。
    
    拆款中心资料 显示，周五超额准备为315亿台币，累计至周日超额准备为1兆845亿台币、加计前期1
%的超额准备为1兆3,130亿台币。
    
    
    **RP资金宽裕**
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易员均指出，月底除投信有些许赎回外，银行、寿险以及法人资金普遍偏多
，利率不但没升，反而有些因跨月调高的利率提早调回。
    
    一票券商交易员表示，昨日包括法人及个人就已将券框走，今早还有投信、寿险来找券，但已找不到了。
    
    〞今天蛮顺的，银行还来问需不需要。〞一位大型证券商交易员说。
    
    交易员普遍认为，以月底宽松态势来看，下周进入月初可能更加浮滥，RP利率有机会往区间低位引导，至
于会不会再走低，要看客户的接受程度而定。    
        
    今天有加拿大国家银行蒙特利尔分行发行的30年债券交割，金额为4.32亿美元。
    
    下周一有法国Natixis银行2.75亿美元债交割。周五有105/10期30年公债交割，预计金额300亿台币。 
    
    今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.28-0.30%，与上日水准一致；与银行承作的公债RP
利率主要成交在0.30%，上日亦同。而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。
                
    今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附买回利率主要成交
在0.21-0.28%，与上日水准相同。(完)     　

 (审校 乔艳红)

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