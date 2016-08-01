台湾货币市场：8月1日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期3,443.8亿台币。 --公债付息6.375亿台币。 **紧缩因素： --Natixis银行发行2.75亿美元债。 --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 5,928.5亿台币。 8/2 2,108亿台币 8/3 3,820.5亿台币 --国库券到期200亿台币。 08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 --公债还本与付息共26.263亿台币。 08/02 100甲7期5息 12.1875亿台币 08/02 102甲9期3息 14.0755亿台币 --08/03: 台化 发放205.14亿台币现金股利。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完