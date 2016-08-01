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亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：8月1日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期3,443.8亿台币。
    --公债付息6.375亿台币。        
    
    **紧缩因素：
    --Natixis银行发行2.75亿美元债。    
    --央行料发行存单。 

   --------------------------------------------------------------------------------------   
   (本提存期) 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 5,928.5亿台币。
          8/2                 2,108亿台币
          8/3               3,820.5亿台币
 
    --国库券到期200亿台币。       
      08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。     
    
    --公债还本与付息共26.263亿台币。
      08/02           100甲7期5息                   12.1875亿台币
      08/02           102甲9期3息                   14.0755亿台币
    --08/03: 台化 发放205.14亿台币现金股利。
    
    
    紧缩因素：
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)        

 (记者 董永年 ；审校 罗两莎)

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