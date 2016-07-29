《汇市简讯》美元/瑞郎及欧元/瑞郎面临多头平仓卖压

韩国金融：12月银行外汇存款连续第四个月下滑
整体而言，12月企业持有的外汇存款从11月的504.8亿美元降至486.8亿，个人存款则是从105.7亿美元降至102.3亿美元。
路透7月29日 - 0712GMT * 本周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前，市场出现做多美元 /瑞郎热潮 * 欧元/瑞郎大涨，暗示瑞士央行将有更多行动 * 美元/瑞郎及欧元/瑞郎如今双双下跌，面临月末美元卖盘威胁 * 一目均衡云区浅薄，向来具有一定吸引力。图表：reut.rs/2a41gQx * 美元/瑞郎可能测试0.9700，7月5日低点为0.9686 * 在接近6月30日低点1.0802及7月6日低点1.0795之前，瑞士央行可 能再度忙碌起来(完)
整体而言，12月企业持有的外汇存款从11月的504.8亿美元降至486.8亿，个人存款则是从105.7亿美元降至102.3亿美元。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。