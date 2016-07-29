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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 15:42 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎及欧元/瑞郎面临多头平仓卖压

路透7月29日 - 0712GMT
    
    * 本周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前，市场出现做多美元
/瑞郎热潮
    * 欧元/瑞郎大涨，暗示瑞士央行将有更多行动
    * 美元/瑞郎及欧元/瑞郎如今双双下跌，面临月末美元卖盘威胁
    * 一目均衡云区浅薄，向来具有一定吸引力。图表：reut.rs/2a41gQx
    * 美元/瑞郎可能测试0.9700，7月5日低点为0.9686
    * 在接近6月30日低点1.0802及7月6日低点1.0795之前，瑞士央行可
能再度忙碌起来(完)

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