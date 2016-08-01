《台湾新债预测》30年公债105/10期得标利率料在1.39-1.42%

* 标售标的：30年公债105/10 * 标售时间：周二(2日) * 标售金额：预估300亿台币 * 预测中值：1.39-1.42% * 受访机构：11家 路透台北8月1日 - 台湾央行周二将代财政部标售30年期公债105/10 。路 透调查显示，由于近期国际板债券赎回压力较大，寿险端资金去化压力略增，以及央行连四 度降息带动长券殖利率屡探新低，料本次30年新券得标利率落在1.39-1.42%。 路透周一采访11家金融机构，包括六家大型寿险、四家大型银行及一家大型票券，大区 间落在1.35-1.45%。 以下为交易员观点整理： --大型寿险业台债交易人士认为，近期国际板债券提前赎回压力增温，资金的确欠缺去 化管道，不过30年券流动性较差，因此对利率会有所坚持，虽不排除此次得标利率可能跌破 1.40%，但有点难度。 --寿险业台债交易主管坦言，随着国际板债券备受保险业青睐，20年、30年期公债间的 利差已扩大20-30个基点，上周四20年主流券殖利率再探1.1080%新低，就此推估此次得标利 率落在1.40%附近。 --大型寿险台债交易员指出，尽管国际板债券最近新发行利率下滑至3.6-3.8%，扣掉避 险成本也还比台湾长券高一些，长期来看投资台湾公债仍会赔钱，料此次得标利率落在1.40 %上方才合理。 --大型银行业台债交易主管表示，由于台债殖利率曲线逐渐扁平化，长券端买盘入驻压 低20年新券殖利率频创历史新低，且寿险业正因国际板债券提前赎回而苦无去处，此皆利于 30年新券标低在1.36%附近。 --票券业交易员则透露，30年券的行情并未如市场想像的好，2014年发行的30年冷券目 前在次级市场成交在1.43%附近，利率有点下不去；30年券的流动性真的不能跟20年券相比 ，且第四季还有一档30年券筹码待释出，预估此次得标利率落在1.43%左右。 本次105/10期公债预计标售300亿台币。周一发行前交易殖利率没有成交纪录，整个发 行前交易盘中区间落在1.39-1.45%，最近一次成交则为7月27日的1.41%。 今年5月间30年期公债105/7期 得标利率为1.65%；得标比重方面，银行业 得标比重76.17%、证券业19.5%、票券业2%、保险业2.33%。 (完) 以下为各金融机构的预期区间： 金融机构 区间低位 区间高位(%) ----------------------------------------- 大型寿险一 1.40 1.42 大型寿险二 1.39 1.41 大型寿险三 1.38 1.40 大型寿险四 1.39 1.43 大型寿险五 1.40 1.45 大型寿险六 1.40 1.43 大型银行一 1.38 1.42 大型银行二 1.39 1.41 大型银行三 1.35 1.37 大型银行四 1.40 1.42 大型票券公司一 1.43 1.45 ------------------------------------------- 中 值 1.39 1.42 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)