中国新债：云南省下周五发行351.9亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透北京7月29日 - 中国云南省财政厅周五公告，将于下周五(8月5日)招标发行总额35 1.9亿元人民币的一般及专项地方债。其中一般债301.8亿元，专项债50.1亿元，一般债含三 年和10年两个期限，专项债含三、五、七、10年四个期限 上述一般债中，置换债券146.1亿元，新增债券155.7亿元；专项债中，置换债券14.1亿 元，新增债券36亿元。联合资信评估对上述地方债的评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 138.8 8月5日9:20-10:00 8月8日 10年 163 小计 301.8 专项债券 三年 23.1 8月5日10:20-11:10 8月8日 五年 9 七年 9 10年 9 小计 50.1 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)