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亚洲 | 2016年 7月 29日 星期五 16:48 BJT

中国新债：云南省下周五发行351.9亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透北京7月29日 - 中国云南省财政厅周五公告，将于下周五(8月5日)招标发行总额35
1.9亿元人民币的一般及专项地方债。其中一般债301.8亿元，专项债50.1亿元，一般债含三
年和10年两个期限，专项债含三、五、七、10年四个期限
    
    上述一般债中，置换债券146.1亿元，新增债券155.7亿元；专项债中，置换债券14.1亿
元，新增债券36亿元。联合资信评估对上述地方债的评级为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：
     类别         期限    规模(亿元)         招标时间           发行期
   一般债券     三年            138.8    8月5日9:20-10:00       8月8日
                10年              163                                    
                小计            301.8                                    
   专项债券     三年             23.1   8月5日10:20-11:10       8月8日
                五年                9                        
                七年                9                                    
                10年                9                        
                小计             50.1                                    
 
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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