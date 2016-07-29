路透基点：北京现代汽车金融贷款规模扩大至20亿元人民币--TRLPC

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，北京现代汽车金融三年期定期贷款规模已从原本目标15亿元人民币扩大至20亿元人民币(3亿美元)，此前已吸引19家银行参与银团贷款。
总计承诺贷款金额超过30亿元人民币，法国巴黎银行、渣打银行及三井住友银行是这次联贷的牵头行兼簿记行。
所筹资金将用于运营资本和一般企业目的。预计将在8月初签约。
贷款利率是中国人民银行利率的90%，低于去年同一借款人的25亿元人民币三年期贷款，当时利率是中国人民银行利率的100%。
借款方是北京汽车工业控股有限责任公司和现代汽车的合资企业。
现代为这笔无担保贷款提供同意协助书(letter of comfort)。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。