路透基点：北京现代汽车金融贷款规模扩大至20亿元人民币--TRLPC

路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，北京现代汽车金融三年期定期贷款规模已从原本目标15亿元人民币扩大至20亿元人民币(3亿美元)，此前已吸引19家银行参与银团贷款。

总计承诺贷款金额超过30亿元人民币，法国巴黎银行、渣打银行及三井住友银行是这次联贷的牵头行兼簿记行。

所筹资金将用于运营资本和一般企业目的。预计将在8月初签约。

贷款利率是中国人民银行利率的90%，低于去年同一借款人的25亿元人民币三年期贷款，当时利率是中国人民银行利率的100%。

借款方是北京汽车工业控股有限责任公司和现代汽车的合资企业。

现代为这笔无担保贷款提供同意协助书(letter of comfort)。(完)