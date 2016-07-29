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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 17:06 BJT

全球贵金属：7月28日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增0.33%

路透7月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量与周三持平，
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增长0.33%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期          变动     增减
    SPDR      30,679,605.0  7月28日  30,679,605.0  7月27日          0.0     0.00%
    iShares  349,720,703.0  7月28日 348,580,571.0  7月27日 +1,140,132.0    +0.33%  (完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
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 (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)

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