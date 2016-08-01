《中国报摘》--中国证券报8月1日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--中国国家统计局本周起将陆续发布7月宏观经济数据。业内人士预计，7月CPI同比涨幅或为1.7%左右，比上月进一步放缓。PPI跌幅有望继续收窄。投资增速或继续放缓，随着下半年政策力度加大可能企稳。
* 其他:
--民生银行 公告称，自2016年7月25日至29日，华夏人寿股份有限公司通过二级市场增持公司A股9,279股，占公司全部已发行股份总数的0.25%。
--恒大地产 于7月27日至29日再度增持廊坊发展 ，持有股份占其总股本的比例上升至10%。恒大此次通过上交所集中竞价交易系统增持了1,898.8998万股，占廊坊发展总股本4.995%，共斥资2.67亿元人民币。
--保监会近日下发《关于开展保险业资产配置和资产负债管理调研工作的通知》，要求各保险机构以及相关投资管理机构填报调研问卷，以掌握保险业资产配置和资产负债管理工作情况，引导和推动行业加强资产负债管理，防范保险资产错配风险。
--上海市国资委全资控股的上海城投和久事集团日前分别公告，将其所持有的上港集团 和交运股份 的部分股份换购中证上海国企ETF份额。业内人士称，上海国企ETF可以看做是一种更加市场化的国资流动平台；预计会有更多的国企上市公司大股东实施“股份换购ETF份额”，上海国企改革步伐将进一步加快。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾；审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完