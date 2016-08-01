版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 1日 星期一 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月1日

* 头版头条:

--中国国家统计局本周起将陆续发布7月宏观经济数据。业内人士预计，7月CPI同比涨幅或为1.7%左右，比上月进一步放缓。PPI跌幅有望继续收窄。投资增速或继续放缓，随着下半年政策力度加大可能企稳。

　

* 其他:

--民生银行 公告称，自2016年7月25日至29日，华夏人寿股份有限公司通过二级市场增持公司A股9,279股，占公司全部已发行股份总数的0.25%。

--恒大地产 于7月27日至29日再度增持廊坊发展 ，持有股份占其总股本的比例上升至10%。恒大此次通过上交所集中竞价交易系统增持了1,898.8998万股，占廊坊发展总股本4.995%，共斥资2.67亿元人民币。

--保监会近日下发《关于开展保险业资产配置和资产负债管理调研工作的通知》，要求各保险机构以及相关投资管理机构填报调研问卷，以掌握保险业资产配置和资产负债管理工作情况，引导和推动行业加强资产负债管理，防范保险资产错配风险。

--上海市国资委全资控股的上海城投和久事集团日前分别公告，将其所持有的上港集团 和交运股份 的部分股份换购中证上海国企ETF份额。业内人士称，上海国企ETF可以看做是一种更加市场化的国资流动平台；预计会有更多的国企上市公司大股东实施“股份换购ETF份额”，上海国企改革步伐将进一步加快。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吕雯瑾；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐