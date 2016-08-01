《中国报摘》--其他报纸重要消息8月1日

**上海证券报**

--受投资收益下降以及传统险准备金折现率假设更新的影响，中国人寿 、中国太保 、新华保险 三家上市险企均预计2016年上半年净利润将出现大幅下滑，同比预降幅度分别为65%至70%、46%和50%。

--保险系公募基金扩容提速，证监会近日批准太平资产管理公司受让中原英石基金管理公司66%的股权，并核准中国太平保险集团成为中原英石的实际控制人。这是中国保险业首次通过并购方式绝对控股一家公募基金公司。

**证券时报**

--兴业银行 启动自2007年初上市以来募资规模最大的一次股权融资，拟向福建省财政厅、中国烟草总公司等6家发行对象非公开发行不超过17.22亿股，募资总额不超过260亿元人民币，全部用于补充核心一级资本。

--东吴证券 公告，其全资子公司东吴证券（香港）金融控股拟收购香港上市券商天顺证券集团 ，收购金额预计不超过10亿港元。

**第一财经日报**

--记者获悉，中国工商银行(亚洲)有限公司将在中国发行特别提款权篮子（SDR）计价债券，并由国内机构评级。国际货币基金组织（IMF）称，SDR计价债券可以由任意货币进行认购和结算，且最终都能转换为以美元代表的SDR价值。（完）