欧洲汇市：英镑区间交投，静候英国央行下周会议指引方向

韩国金融：12月银行外汇存款连续第四个月下滑
整体而言，12月企业持有的外汇存款从11月的504.8亿美元降至486.8亿，个人存款则是从105.7亿美元降至102.3亿美元。
尽管上述数据及上周公布的采购经理人指数(PMI)暗示英国正迈向衰退，但英镑表现要比多数主要银行先前预估还要坚韧；英镑在公投结果为退欧后已下跌14%。
衍生品市场目前显示的英镑未来币值 要更加平衡。
英镑兑美元 周五小涨0.2%至1.3180美元，兑欧元 持平于0.8413英镑。
“所有信心调查的结果都相当黯淡，但这都已经反映在汇价上。因此我们现在需要新的题材，英国央行的反应可能是其中之一，”荷兰国际集团(ING)汇率策略师Chris Turner表示。
“我们认为英国央行将及早全力以赴，而英镑将因此在下周尾段跌至1.27-1.28美元，”他指出，他预期英国央行降息0.25个百分点的同时还将推出新一轮的资产购买。
几乎所有接受路透调查分析师都预期，英国央行将会将现处纪录低点0.5%的指标利率调降0.25个百分点。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙茉莉/张明钧; 审校 蔡美珍/杜明霞)
整体而言，12月企业持有的外汇存款从11月的504.8亿美元降至486.8亿，个人存款则是从105.7亿美元降至102.3亿美元。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。