欧洲汇市：英镑区间交投，静候英国央行下周会议指引方向

尽管上述数据及上周公布的采购经理人指数(PMI)暗示英国正迈向衰退，但英镑表现要比多数主要银行先前预估还要坚韧；英镑在公投结果为退欧后已下跌14%。

衍生品市场目前显示的英镑未来币值 要更加平衡。

英镑兑美元 周五小涨0.2%至1.3180美元，兑欧元 持平于0.8413英镑。

“所有信心调查的结果都相当黯淡，但这都已经反映在汇价上。因此我们现在需要新的题材，英国央行的反应可能是其中之一，”荷兰国际集团(ING)汇率策略师Chris Turner表示。

“我们认为英国央行将及早全力以赴，而英镑将因此在下周尾段跌至1.27-1.28美元，”他指出，他预期英国央行降息0.25个百分点的同时还将推出新一轮的资产购买。

几乎所有接受路透调查分析师都预期，英国央行将会将现处纪录低点0.5%的指标利率调降0.25个百分点。(完)

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