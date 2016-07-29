中国个股：上海国资委旗下企业将所持部分上海国企股份换购成上海国企ETF

路透上海7月29日 - 中国上海国资委旗下的上海城投集团和上海国盛集团近日不约而同将所持部分上海上市国企股份，换购成刚结束发行的中证上海国企交易型开放式指数基金（ETF）份额，理由是优化资源配置。

据上海国际港务（集团）股份有限公司 周五公告，其大股东上海城投集团将所持3亿股上港集团股份，换购成刚结束发行的中证上海国企交易型开放式指数基金（ETF）份额，这部分股票市值约16亿元人民币。

上海城投集团在换购前持有上港集团12.7547亿股，占总股本5.5%。换购后，上海城投持有上港集团的占比降至4.21%。上海城投称，通过本次股份换购，有利于进一步丰富上海城投所持的资产组合，降低非系统性风险的影响，分享上海国资国企改革过程中的价值增值，从而进一步优化资源配置。

据隧道股份 周五公告，上海国盛集团将所持隧道股份1.569亿股（约占总股本的4.99%）换购上海国企ETF份额，市值约15亿元。本次权益变动是为了发挥国资运营平台资本运作功能、优化资产配置。

换购前，国盛集团持有隧道股份2.323亿股，占总股本7.39%。换购后，其持股份额降至2.4%。

汇添富基金管理公司管理的中证上海国企ETF，7月11日至22日间发行，可以网上和网下现金认购，亦可以网下股票认购，募集期间净认购金额达152.2亿元，基金合同自周四起生效。据专业咨询机构Z-Bens的数据，这是中国历史上第三大首募规模的ETF，也是2012年以来最大规模ETF。