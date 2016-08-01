《台湾利率预测》8月短票利率料走低至0.28-0.30%，因无特殊紧缩因素

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北8月1日 - 台湾央行7月初起引导隔拆利率上下波动，惟短票利率大致持稳，主要成交于0.30%；交易员指出，8月提存期因无特殊的紧缩因素，料在央行持续维持宽松政策之下，短票利率有望略微下滑。
他们表示，经济不景气，近来各大银行普遍面临放款不易拓展压力，本月短票利率可望略走低，且跌破0.30%，预估8月提存期的短票利率区间将落在0.28-0.30%。
〞银行放款都放不出去，隔拆都跌破0.180%了，市场资金充沛，资金很难消化。〞一位大型票券商交易员说。
台湾央行在6月底连四季降息后，7月起一反常态频频引导隔夜拆款利率上下波动，并引发诸多猜测。尽管央行回应是反应市场利率，但业内人士认为，面临未来国际市场可能出现巨幅波动等变化，央行此举也是在释出将逐步为过去的管制“解套”的讯息。
8月提存期宽松因素有：央行定存单到期4兆4,090.8亿台币；公债到期还本500亿台币；国库到期还本199.646亿台币；及公债付息120.875亿台币。
紧缩因素方面，8月提存期有中央银行标售1年期定存单，金额1600亿、标售两年期定存单300亿台币；财政部标售30年期105/10期公债，目标金额300亿台币。
以下为各金融机构对8月提存期的30天期自保短票利率预测：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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票券公司一 0.28 0.29
票券公司二 0.28 0.30
票券公司三 0.28 0.30
大型银行 0.29 0.30
中型银行一 0.28 0.30
中型银行二 0.30 0.32
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中 值 0.28 0.30(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完