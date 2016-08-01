《台湾利率预测》8月短票利率料走低至0.28-0.30%，因无特殊紧缩因素

路透台北8月1日 - 台湾央行7月初起引导隔拆利率上下波动，惟短票利率大致持稳，主要成交于0.30%；交易员指出，8月提存期因无特殊的紧缩因素，料在央行持续维持宽松政策之下，短票利率有望略微下滑。

他们表示，经济不景气，近来各大银行普遍面临放款不易拓展压力，本月短票利率可望略走低，且跌破0.30%，预估8月提存期的短票利率区间将落在0.28-0.30%。

〞银行放款都放不出去，隔拆都跌破0.180%了，市场资金充沛，资金很难消化。〞一位大型票券商交易员说。

台湾央行在6月底连四季降息后，7月起一反常态频频引导隔夜拆款利率上下波动，并引发诸多猜测。尽管央行回应是反应市场利率，但业内人士认为，面临未来国际市场可能出现巨幅波动等变化，央行此举也是在释出将逐步为过去的管制“解套”的讯息。

8月提存期宽松因素有：央行定存单到期4兆4,090.8亿台币；公债到期还本500亿台币；国库到期还本199.646亿台币；及公债付息120.875亿台币。

紧缩因素方面，8月提存期有中央银行标售1年期定存单，金额1600亿、标售两年期定存单300亿台币；财政部标售30年期105/10期公债，目标金额300亿台币。

以下为各金融机构对8月提存期的30天期自保短票利率预测：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.28 0.29

票券公司二 0.28 0.30

票券公司三 0.28 0.30

大型银行 0.29 0.30

中型银行一 0.28 0.30

中型银行二 0.30 0.32

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