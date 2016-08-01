《香港重要政经日程》--8月1日-8月11日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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================== 今日重要政经消息=================
8月1月（周一）
中电控股 公布中期业绩。
理文化工 公布中期业绩。
理文造纸 公布中期业绩。
卡宾 公布中期业绩。
11:00 新城发展 中期业绩发布会。
14:00 永晖控股 股东特别大会。
*14:30 中电控股 中期业绩记者会。
*15:00 理文造纸 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
8月2日（周二）
公布6月份零售销售数字。
和记电讯香港 公布中期业绩。
希慎兴业 公布中期业绩。
华能国际电力股份 公布中期业绩。
理文手袋 公布中期业绩。
信义玻璃 公布中期业绩。
信义光能 公布中期业绩。
有线宽频 公布中期业绩。
12:00 周大福珠宝 股东周年大会。
8月3日（周三）
公布7月份日经PMI。
汇丰控股 公布中期业绩。
恒生银行 公布中期业绩。
渣打集团 公布中期业绩。
廖创兴企业 公布中期业绩。
时代地产 公布中期业绩。
生力啤 公布中期业绩。
越秀房产信托基金 公布中期业绩。
8月4日（周四）
宏利金融 公布中期业绩。
美高梅中国 公布中期业绩。
国微技术 公布中期业绩。
TOM集团 公布中期业绩。
8月5日（周五）
东方海外 公布中期业绩。
中国心连心化肥 公布中期业绩。
华润水泥控股 公布中期业绩。
亿胜生物科技 公布中期业绩。
山水水泥 公布中期业绩。
16:30 大新银行 股东特别大会。
8月8日（周一）
龙光地产 公布中期业绩。
中国核能科技 公布中期业绩。
亚洲水泥（中国） 公布中期业绩。
中国利郎 公布中期业绩。
中国核能科技 公布中期业绩。
大成食品 公布中期业绩。
金界控股 公布中期业绩。
澳博控股 公布中期业绩。
11:00 北京建设 股东特别大会。
8月9日（周二）
冠君产业信托 公布中期业绩。
白马户外媒体 公布中期业绩。
港铁公司 公布中期业绩。
台泥国际集团 公布中期业绩。
利邦 公布中期业绩。
统一企业中国 公布中期业绩。
精熙国际 公布中期业绩。
万科置业海外 公布中期业绩。
盈德气体 公布中期业绩。
15:00 星美文化 股东特别大会。
8月10日（周三）
先进半导体 公布中期业绩。
大酒店 公布中期业绩。
香港交易所 公布中期业绩。
宝龙地产 公布中期业绩。
睿富房地产基金 公布中期业绩。
中芯国际 公布中期业绩。
鼎丰集团控股 公布中期业绩。
中芯国际 公布季度业绩。
8月11日（周四）
长实地产 公布中期业绩。
长和 公布中期业绩。
利亚零售 公布中期业绩。
研祥智能 公布中期业绩。
远东环球 公布中期业绩。
佐丹奴国际 公布中期业绩。
京城机电股份 公布中期业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完