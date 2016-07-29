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亚洲 | 2016年 7月 29日 星期五 18:20 BJT

东南亚股市：收跌，受累于日本央行刺激力道不及预期

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   375.09    -2.88   -0.76  +12.70   332.82
    新加坡                     2868.69   -49.93   -1.71   -0.49  2882.73
    马来西亚                  1653.26    -5.24   -0.32   -2.32  1692.51
    泰国                      1524.07    -0.51   -0.03  +18.33  1288.02
    印尼                      5215.99   -83.22   -1.57  +13.56  4593.01
    菲律宾                     7963.11   -61.87   -0.77  +14.54  6952.08
    越南                        652.23    -4.91   -0.75  +12.64   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 杜明霞/孙茉莉; 审校 李春喜/艾茂林/蔡美珍)

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