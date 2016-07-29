香港金融：政府谘询机构报告认为刘怡翔买入物业不涉及利益冲突

路透香港7月29日 - 就前按揭证券公司高管刘怡翔被指“偷步”买楼一事，香港政府谘询机构周五发表跟进报告指出，刘怡翔在决定买入物业时不知悉有关金管局收紧楼按措施，因此应不涉及利益冲突。

此前本地媒体报导指出，现任财经事务及库务局副局长刘怡翔于6年前担任按揭证券公司总裁时曾作出违规的投资决定。事缘2010年8月13日金管局及按揭证券公司公布将投资物业按揭成数上限由七成降至六成（新一轮措施），但刘怡翔在8月4日与家人买入两个住宅单位作投资，并承造七成按揭，引发利益冲突嫌疑。

由于事件引起社会广泛关注，政府谘询机构外汇基金谘询委员会辖下管治委员会决定跟进事件，成立由管治委员会3名成员组成的专责小组，具体跟进并向管治委员会报告。

管治委员会主席刘遵义表示，管治委员会认为，已有的证据显示，刘怡翔并不参与制订金管局的收紧措施，而在决定买入物业时，他亦不知悉有关措施，所以应不涉及利益冲突。

他并称，“但刘怡翔在按揭贷款方面没有按照金管局的规定作出申报，管治委员会认为，他作为金管局和按揭证券公司高层人士，并未具备相应的敏感度，亦未充分了解并遵守有关按揭贷款的申报规定。”

金管局总裁陈德霖回应称，认同委员会报告的结论，亦接纳委员会关于进一步完善申报安排的建议，并会尽快落实。

他并说，“现时刘怡翔已经离职，但如果他仍然任职金管局，局方会向他作出警告，并表明若再次违反投资限制或申报的规定，将会采取纪律行动。”

外汇基金谘询委员会辖下管治委员会由独立社会人士组成，其主要职能是监察金管局的表现、管治安排、资源运用和高层人事任命。（完）

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