中国央行：预计MPA时点效应将减弱，未来将加强规范表外业务--行长助理

路透北京7月29日 - 中国央行行长助理张晓慧称，目前宏观审慎评估体系(MPA)主要按月监测、按季评估，使用的主要是月末、季末数据，这难免会产生一定的时点效应；但随着金融机构对MPA评估规则更加熟悉，预计这种影响会逐步减弱。

《中国货币市场》周五刊登其撰写的文章指出，一些非存款类金融机构高杠杆经营现象突出，有必要引导其加强杠杆管理及风险防范，把过高的杠杆调整到合理的水平；此外，未来将加强MPA对银行表外业务的规范。

“MPA实施后，存款类金融机构在向非存款类金融机构提供信贷资金时，会更加注重风险管理和资本的合理分配，一些杠杆过高、过度依赖同业负债的非存款类金融机构如果仍然固守高杠杆理念，感受到一些流动性压力和制约也是正常且合理的。”文章称。

不过，对于存款类金融机构，如将其视为一个整体，其之间的同业往来是可以被轧差抵消掉的。

文章并指出，MPA从关注贷款转为关注广义信贷，能够有效缓解金融机构在表内通过腾挪资产等手段规避调控要求的情况。但部分金融机构为规避MPA要求，的确存在将原先表内业务转移至表外处理的可能性。

MPA设计时对表外业务已有所考虑，比如杠杆率、资本充足率、委托贷款等指标都在一定程度上涉及表外业务及其风险的衡量。

“未来MPA对表外业务的规范还会进一步加强。我们将继续深入研究，探索将表外业务风险防范与宏观审慎评估相结合的路径，进一步规范并引导金融机构表外业务的有序发展。”文章称。