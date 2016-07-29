中国央行：预计MPA时点效应将减弱，未来将加强规范表外业务--行长助理

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透北京7月29日 - 中国央行行长助理张晓慧称，目前宏观审慎评估体系(MPA)主要按月监测、按季评估，使用的主要是月末、季末数据，这难免会产生一定的时点效应；但随着金融机构对MPA评估规则更加熟悉，预计这种影响会逐步减弱。
《中国货币市场》周五刊登其撰写的文章指出，一些非存款类金融机构高杠杆经营现象突出，有必要引导其加强杠杆管理及风险防范，把过高的杠杆调整到合理的水平；此外，未来将加强MPA对银行表外业务的规范。
“MPA实施后，存款类金融机构在向非存款类金融机构提供信贷资金时，会更加注重风险管理和资本的合理分配，一些杠杆过高、过度依赖同业负债的非存款类金融机构如果仍然固守高杠杆理念，感受到一些流动性压力和制约也是正常且合理的。”文章称。
不过，对于存款类金融机构，如将其视为一个整体，其之间的同业往来是可以被轧差抵消掉的。
文章并指出，MPA从关注贷款转为关注广义信贷，能够有效缓解金融机构在表内通过腾挪资产等手段规避调控要求的情况。但部分金融机构为规避MPA要求，的确存在将原先表内业务转移至表外处理的可能性。
MPA设计时对表外业务已有所考虑，比如杠杆率、资本充足率、委托贷款等指标都在一定程度上涉及表外业务及其风险的衡量。
“未来MPA对表外业务的规范还会进一步加强。我们将继续深入研究，探索将表外业务风险防范与宏观审慎评估相结合的路径，进一步规范并引导金融机构表外业务的有序发展。”文章称。
自2016年起，央行将原有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，升级为“宏观审慎评估体系”。 在新的框架下，央行将可以根据MPA评估结果，调节融资上限计算公式中的相关参数，控制金融机构和企业跨境融资的杠杆率和货币错配风险。（完） (发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。