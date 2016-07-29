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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 19:03 BJT

欧洲金融：西雅那银行料将回绝瑞银集团的援助计画--消息人士

路透米兰7月29日 - 两位熟悉状况的消息人士表示，意大利西雅那银行(Banca MPS) 董事会料将回绝由意大利资深银行界人士Corrado Passera提出、由瑞银集团(UBS)出资的替代援助计画。

一名消息人士称，“讨论仍在进行中，但董事会料将回绝此提议。”

西雅那银行董事会周五将开会批准上半年度财报，以及自身提出的援助计画，该计画包含50亿欧元(55.6亿美元)的新股发行，以及出售100亿欧元的不良贷款。

一名消息人士稍早向路透表示，替代援助计画包括筹集25-30亿欧元现金，并自愿将该行部分次顺位债券转换成股票，该计画获得一些美国私募基金的支持。(完)

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