国际油市：亚洲燃料油持稳，市场人士预计8月将走强

路透新加坡7月29日 - 亚洲燃料油市场周五较前一交易日持稳，盘中交投迟滞，交易商称，随着供应趋紧发挥作用，市场参与人士乐观认为市场将开始走强。

“迄今交投非常淡静，价差处于非常窄的区间，”新加坡一纸货交易商称。

380-cst跨月8月/9月 和9月/10月价差持平于前一交易日，亚洲市场收盘时，分别较新加坡报价呈正价差1.50美元和1美元。

行业参与者预计短期内380-cst燃料油跨月价差的正价差将缩窄，因数月来燃料油套利数量低于均值，而且新加坡供应趋紧。

据汤森路透供应链及商品研究周四公布的评估显示，7月流入东亚的燃料油总数为340至350万吨，远低于2016年初迄今月均560至590万吨的水平。

现货市场上，尽管报告通过普氏窗口成交五笔交易，总数12万吨燃料油，包括2万180-cst燃料油和10万吨380-cst燃料油，但现货价差较前一交易日几无变化。

180-cst燃料油较新加坡报价的现货贴水走阔0.04美元，至每吨1.87美元，380-cst燃料油贴水缩窄至1.75美元，较前一交易日上涨0.14美元。(完)

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