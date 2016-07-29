美股业绩：施乐第二季营收下降4.4%，为连续第六季下滑

美国个股：马云对特朗普称，拟为美国企业与中国消费者牵线搭桥
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透7月29日 - 办公设备生产商施乐(全录,Xerox) 季度营收下降4.4%，为连续第六季下降，因其打印机和复印机销售进一步下滑，而且美元走强在美国以外的市场损及其营收。
但在截至6月30日的第二季，归属于公司的净利升至1.55亿美元，合每股盈余0.15美元，上年同期分别为1.2亿美元和0.01美元。
第二季营收从上年同期的45.9亿美元降至43.9亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
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