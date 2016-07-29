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中国财经报道 | 2016年 7月 29日 星期五 19:10 BJT

美股业绩：施乐第二季营收下降4.4%，为连续第六季下滑

路透7月29日 - 办公设备生产商施乐(全录,Xerox) 季度营收下降4.4%，为连续第六季下降，因其打印机和复印机销售进一步下滑，而且美元走强在美国以外的市场损及其营收。

但在截至6月30日的第二季，归属于公司的净利升至1.55亿美元，合每股盈余0.15美元，上年同期分别为1.2亿美元和0.01美元。

第二季营收从上年同期的45.9亿美元降至43.9亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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