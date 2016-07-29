马来西亚期市：棕榈油价格收涨，因交易商调高7月出口预估

路透吉隆坡7月29日 - 马来西亚棕榈油期货周五收涨，因交易商预期7月出口好转，但棕榈油价格料将录得三周以来首见的周线下跌，因豆油市场疲软。

指标10月棕榈油期货 收盘上涨0.7%至每吨2,316马币。

成交量为35,343口，低于2015年平均值44,600口。

棕榈油价格周线下跌0.2%，本月下跌1.6%，受到中国大连商品交易所相关油品7月表现欠佳拖累。

一名驻吉隆坡交易员表示，市场可能预期出口增加，这将支撑棕榈油价格；他所指的是船货检验公司Intertek Testing Services及Societe Generale de Surveillance即将公布的出口数据。

7月数据将于周一出炉。

路透商品和能源技术的市场分析师王涛表示，棕榈油可能突破每吨2,343元马币阻力位，升至2,364-2,374马币区间。

芝加哥12月豆油合约 下跌0.3%，大连商品交易所1月豆油合约 下跌0.8%。(完)

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