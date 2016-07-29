马来西亚期市：棕榈油价格收涨，因交易商调高7月出口预估

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透吉隆坡7月29日 - 马来西亚棕榈油期货周五收涨，因交易商预期7月出口好转，但棕榈油价格料将录得三周以来首见的周线下跌，因豆油市场疲软。
指标10月棕榈油期货 收盘上涨0.7%至每吨2,316马币。
成交量为35,343口，低于2015年平均值44,600口。
棕榈油价格周线下跌0.2%，本月下跌1.6%，受到中国大连商品交易所相关油品7月表现欠佳拖累。
一名驻吉隆坡交易员表示，市场可能预期出口增加，这将支撑棕榈油价格；他所指的是船货检验公司Intertek Testing Services及Societe Generale de Surveillance即将公布的出口数据。
7月数据将于周一出炉。
路透商品和能源技术的市场分析师王涛表示，棕榈油可能突破每吨2,343元马币阻力位，升至2,364-2,374马币区间。
芝加哥12月豆油合约 下跌0.3%，大连商品交易所1月豆油合约 下跌0.8%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。