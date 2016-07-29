美股业绩：制药大厂默克第二季营收增长1%，净利大涨至12.1亿美元

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透7月29日 - 美国制药大厂默克(Merck & Co Inc) 公布季度营收增长1%，受其癌症药物Keytruda销售增长带动。
该公司第二季净利大涨至12.1亿美元，合每股盈余(EPS)0.43美元，上年同期分别为6.88亿美元和0.24美元。
第二季营收从上年同期的97.9亿美元增至98.4亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。