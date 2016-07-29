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货币新闻 | 2016年 7月 29日 星期五 19:14 BJT

美股业绩：制药大厂默克第二季营收增长1%，净利大涨至12.1亿美元

路透7月29日 - 美国制药大厂默克(Merck & Co Inc) 公布季度营收增长1%，受其癌症药物Keytruda销售增长带动。

该公司第二季净利大涨至12.1亿美元，合每股盈余(EPS)0.43美元，上年同期分别为6.88亿美元和0.24美元。

第二季营收从上年同期的97.9亿美元增至98.4亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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