美国各类经济指标总览--2016/7/29

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长1.2%(预估为增长2.6%) ，第一季为增长0.8% 美国第二季雇佣成本指数较前季上涨0.6%，第二季薪资成长0.6% 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (6月) 4.7 (5月) 非农业就业岗位(万) 增加28.7 (6月) 增加1.1 (5月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.4 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 实质所得(%) 持平 (5月) -0.1 (4月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.5 (6月) +0.4 (5月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.4 (6月) +0.3 (5月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.2 (第二季初值) +0.8 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.2 (第二季初值) +0.5 (第一季终值) 零售销售(%) +0.6 (6月) +0.2 (5月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差411.4 (5月) 逆差373.8 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第二季) +0.6 (第一季) 工业生产(%) +0.6 (6月) -0.3 (5月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (6月) 74.9 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.6 (7月23日当周) 25.2 (7月16日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 盈余60亿 (6月) 赤字530亿 (5月) 领先指标(%) 0.3 (6月) -0.2 (5月) 个人所得(%) +0.2 (5月) +0.5 (4月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (5月) +0.3 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加185.6 (5月) 增加134 (4月修正值) 企业库存(%) +0.2 (5月) +0.1 (4月修正值) 建筑支出(%) -0.8 (5月) -2.0 (4月修正值) 消费者信心 97.3 (7月) 97.4 (6月修正值) 房屋开工(万户) 118.9 (6月) 113.5 (5月修正值) 建筑许可(万户) 115.3 (6月) 113.6 (5月修正值) 成屋销售(万户) 557 (6月) 551 (5月修正值) 新屋销售(万户) 59.2 (6月) 57.2 (5月修正值) 工厂订单(%) -1.0 (5月) +1.8 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -4.0 (6月) -2.8 (5月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.5 (6月) 52.9 (5月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (6月) 51.3 (5月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (5月) +0.7 (4月修正值) 进口物价(%) +0.2 (6月) +1.4 (5月修正值) 出口物价(%) +0.8 (6月) +1.2 (5月修正值) 单位劳工成本(%) +4.5 (第一季修正值) +5.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,247 (第一季) 赤字1,134.1 (第四季修正值)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行