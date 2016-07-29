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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 22:01 BJT

美国热股：Alphabet季度营收劲增21.3%，早盘上扬近4%

路透7月29日 - 谷歌母公司Alphabet 公布的第二季营收上升了21.3%，优于分析师预期。该科技巨头庞大的广告业务继续转向移动领域，且受益于视频市场的强劲增长。

在周五美股早盘交易中，Alphabet股价跳涨3.9%，报795.76美元。(完)

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