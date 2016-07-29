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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 21:59 BJT

美国热股：医疗广告丑闻拖累百度季度获利创上市来最大降幅，盘初急跌近5%

路透7月29日 - 中国最大的搜索引擎公司百度 公布，第二季获利录得近八年来最大降幅，营收增长也最为缓慢，受到医疗广告丑闻的困扰。

在周五美股早盘交易中，百度股价急跌4.6%，报158.00美元。(完)

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