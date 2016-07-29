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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 21:54 BJT

美国热股：亚马逊第二季营收超预期，早盘上扬逾1%

路透7月29日 - 全球最大在线零售商--美国亚马逊 周四公布的第二季营收超预期，受助于云服务部门的迅猛成长。

在周五美股早盘交易中，亚马逊股价上扬1.23%，报761.90美元。(完)

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