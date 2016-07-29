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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 21:53 BJT

美国热股：微软未来12个月将再裁员2,850，早盘小涨

路透7月29日 - 微软 称，将在接下来12个月再裁减大约2,850个工作岗位，这将令其总的计划裁员数达到4,700个，占员工总数的4%左右。

在周五美股早盘交易中，微软股价小涨0.72%，报56.61美元。(完)

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