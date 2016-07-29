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货币新闻 | 2016年 7月 29日 星期五 20:07 BJT

美股业绩：联合包裹季度获利增长，因营收成长且缩减成本

路透芝加哥7月29日 - 联合包裹(优比速,UPS) 周五公布季度净利增长，因各业务部门营收全面增长，且受惠于缩减成本措施。

该公司公布第二季净利为12.7亿美元，每股盈余1.43美元，较上年同期的12.3亿美元或1.35美元高出逾3%。

分析师先前平均预估第二季每股盈余为1.43美元。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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