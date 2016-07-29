国际油市：汽油石脑油价格大幅下滑，受供给过剩拖累

路透新加坡7月29日 - 亚洲石脑油近月9月上半月价格周五报在较次月低7美元的水平上，为20个月来最宽的跨月正价差，因市场面临严重的供给过剩。

现货价格屡屡遭遇压力，本周印度升水转至了贴水区间，而韩国和台湾的现货价格则达到了逾一年以来的最低。

“对卖家来说市场似乎无望了。我已经有一段时间没看到正价差这么阔了。即将有裂解装置将进行维护，但正价差达到这样的区间仍是不正常的，”一位在新加坡的交易员说。

“不过由于价格偏低，买家或感觉当前锁定更多船货是有利的，这可能会帮助提振市场。”

油价的下滑和汽油裂解价差的上升在去年造成了非常规的形势，当时亚洲的炼厂纷纷抓住机会加大产出。

不过这导致了目前的所有油品都过剩，从汽油到石脑油，再到柴油和航煤。

印度石油天然气公司(ONGC)以离岸价(FOB)每吨较中东报价贴水约5美元的价格，向壳牌出售3.45万吨船期8月27-28日的石脑油。

台湾中油公司则以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水13-14美元的价格，买入至少3.5万吨9月10-25日到岸高雄的全馏分石脑油。这是其2014年末以来支付的最低价格。

韩国的LG化学以C&F价每吨较日本报价每吨贴水约10美元的价格，买入9月上半月石脑油。

新加坡现货市场上有五笔汽油交易达成，是7月8日以来单日汽油成交数量最多的一天。(完)

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