表格：美国2015年国内生产总值成长率上修为2.6%，原为成长2.4%

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透7月29日 - 美国商务部周五公布自2012年起至2016年第一季的美国实质国内生产总 值(GDP)及相关数据的年度修正。 以下为2013-2015年实质GDP修正后的环比年率变动数据(2009年为基期)、个人消费支出 (PCE)物价指数、个人储蓄率及企业获利： -------- 实质GDP --------- 2015 (前值) 2014 (前值) 2013 (前值) 2.6 2.4 2.4 2.4 1.7 1.5 Q1 (前值) Q2 (前值) Q3 (前值) Q4 (前值) 2015 2.0 0.6 2.6 3.9 2.0 2.0 0.9 1.4 2014 -1.2 -0.9 4.0 4.6 5.0 4.3 2.3 2.1 2013 2.8 1.9 0.8 1.1 3.1 3.0 4.0 3.8 -------- PCE物价指数--------- 2015 (前值) 2014 (前值) 2013 (前值) 0.3 0.3 1.5 1.4 1.3 1.4 Q1 (前值) Q2 (前值) Q3 (前值) Q4 (前值) 2015 -1.6 -1.9 1.8 2.2 1.1 1.3 0.4 0.3 2014 2.0 1.6 1.9 2.1 1.1 1.2 0.0 -0.4 2013 1.4 1.4 0.2 0.4 1.5 1.7 1.7 1.4 -------- 核心PCE物价指数 --------- 2015 (前值) 2014 (前值) 2013 (前值) 1.4 1.3 1.6 1.5 1.5 1.5 Q1 (前值) Q2 (前值) Q3 (前值) Q4 (前值) 2015 1.1 1.0 1.8 1.9 1.4 1.4 1.2 1.3 2014 1.6 1.4 2.0 2.0 1.5 1.4 1.1 1.0 2013 1.7 1.7 1.1 1.2 1.4 1.4 1.8 1.7 -------- 个人储蓄率 --------- 2015 (前值) 2014 (前值) 2013 (前值) 5.8 5.1 5.6 4.8 5.0 4.8 Q1 (前值) Q2 (前值) Q3 (前值) Q4 (前值) 2015 5.5 5.2 5.7 5.0 5.9 5.0 6.0 5.2 2014 5.3 5.0 5.7 4.8 5.7 4.7 5.6 4.7 2013 4.8 4.6 5.2 4.9 5.3 5.1 4.7 4.4 -------- 企业税后获利 ------- 2015 (前值) 2014 (前值) 2013 (前值) -5.3 -5.1 3.5 -0.6 0.9 -- Q1 Q2 Q3 Q4 2015 -5.5 -2.6 -0.2 -11.0 2014 -6.4 8.3 3.1 2.3 2013 0.7 0.7 0.2 2.1 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行