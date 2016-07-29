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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 21:04 BJT

表格：美国2015年国内生产总值成长率上修为2.6%，原为成长2.4%

路透7月29日 - 美国商务部周五公布自2012年起至2016年第一季的美国实质国内生产总
值(GDP)及相关数据的年度修正。
    
    以下为2013-2015年实质GDP修正后的环比年率变动数据(2009年为基期)、个人消费支出
(PCE)物价指数、个人储蓄率及企业获利：
    
    -------- 实质GDP ---------

        2015  (前值)   2014   (前值)   2013  (前值)
         2.6    2.4     2.4     2.4     1.7    1.5

         Q1  (前值)   Q2  (前值)   Q3  (前值)  Q4  (前值)
 2015   2.0    0.6   2.6    3.9   2.0   2.0   0.9    1.4
 2014  -1.2   -0.9   4.0    4.6   5.0   4.3   2.3    2.1
 2013   2.8    1.9   0.8    1.1   3.1   3.0   4.0    3.8


    -------- PCE物价指数---------

        2015  (前值)   2014   (前值)   2013  (前值)
         0.3   0.3      1.5     1.4     1.3    1.4

         Q1  (前值)   Q2  (前值)   Q3  (前值)  Q4  (前值)
 2015  -1.6   -1.9   1.8    2.2   1.1   1.3   0.4    0.3
 2014   2.0    1.6   1.9    2.1   1.1   1.2   0.0   -0.4
 2013   1.4    1.4   0.2    0.4   1.5   1.7   1.7    1.4


    -------- 核心PCE物价指数 ---------

        2015  (前值)   2014   (前值)   2013  (前值)
         1.4    1.3     1.6     1.5     1.5    1.5

         Q1  (前值)   Q2  (前值)   Q3  (前值)  Q4  (前值)
 2015   1.1    1.0   1.8    1.9   1.4   1.4   1.2    1.3
 2014   1.6    1.4   2.0    2.0   1.5   1.4   1.1    1.0
 2013   1.7    1.7   1.1    1.2   1.4   1.4   1.8    1.7


    -------- 个人储蓄率 ---------

        2015  (前值)   2014  (前值)   2013  (前值)
         5.8    5.1     5.6    4.8     5.0    4.8

         Q1  (前值)   Q2  (前值)   Q3  (前值)  Q4  (前值)
 2015   5.5    5.2   5.7    5.0   5.9   5.0   6.0    5.2
 2014   5.3    5.0   5.7    4.8   5.7   4.7   5.6    4.7
 2013   4.8    4.6   5.2    4.9   5.3   5.1   4.7    4.4


    -------- 企业税后获利 -------

        2015  (前值)  2014  (前值)  2013   (前值)
        -5.3   -5.1    3.5   -0.6    0.9     --

          Q1     Q2     Q3     Q4
 2015   -5.5   -2.6   -0.2  -11.0
 2014   -6.4    8.3    3.1    2.3
 2013    0.7    0.7    0.2    2.1
    (完)
      
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    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张明钧; 审校)

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