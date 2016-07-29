亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌，此前日本央行刺激举措令人失望

路透东京7月29日 - 指标东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五大跌，此前日本央行宽松措施内容令投资人感到失望，带动日圆跳涨，在此同时油价大跌引发连串卖压，导致胶价连续第三个月下跌。

日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头，但原本寄望会推出更激进举措的投资者颇感失望。

“日圆大涨及油价下跌打压人气，”Nissan Securities研究部门总经理Hiroyuki Kikukawa表示。

日圆兑美元周五劲升，日本央行宣布一轮温和货币政策宽松措施后，原本期望央行至少暗示将有更激进措施的投资人大感失望。

油价周五跌至4月来新低，布兰特原油可能创下2015年12月以来最大单月跌幅，经济放缓恐导致原油及成品油供应过剩加剧。

TOCOM 1月期胶 <0#2JRU:>收盘下跌4.6日圆或2.9%至每公斤153.5日圆。

期胶周线下跌5.7%，为三周来首次周线下跌，7月月线则是下跌1.6%。

Kikukawa表示，“TOCOM期胶下周料面临更大卖压，特别是若日圆进一步上涨。

上海期交所9月橡胶合约 大跌365元人民币，报每吨10,845元(1,631美元)。

新加坡SICOM-8月橡胶合约 最新报每公斤131美分，下跌1.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 母红)