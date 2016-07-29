全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运费下降

路透7月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因巴拿马型和海岬型船舶运费下跌。

整体乾散货运价指数下跌9点，或1.35%，至656点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌12点，或1.54%，报768点。日均获利减少90美元，报5,440美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌27点，或3.76%，报692点。日均获利减少219美元，报5,538美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。