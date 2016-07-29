全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运费下降

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透7月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因巴拿马型和海岬型船舶运费下跌。
整体乾散货运价指数下跌9点，或1.35%，至656点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌12点，或1.54%，报768点。日均获利减少90美元，报5,440美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌27点，或3.76%，报692点。日均获利减少219美元，报5,538美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下跌5点，报671点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报399点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。