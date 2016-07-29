版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 30日 星期六 00:59 BJT

欧洲汇市：英镑涨逾1%触及11日高位，因美国GDP数据疲弱拖累美元大跌

路透伦敦7月29日 - 英镑兑美元周五劲升逾1%，至1.33美元以上的11日高位，因美国经济增长数据弱于预期，打压美元全线大跌。

英镑在五周前英国退欧公投后数小时内暴跌14%，之后已经反弹了约4%，其表现远较许多大型银行预估强劲。衍生品市场目前显示的英镑未来估值 要更加平衡。

尽管一系列数据显示英国公投退欧后对英国经济的信心骤降，将可能引领英国经济滑入衰退，但英镑仍有如此表现。

周五市场研究公司GfK公布，7月英国消费者信心录得逾26年以来的最大跌幅。 但英镑对这消息无甚反应。

不过，策略师认为，未来数周英镑将容易波动，英国央行周三开始为期两天的政策会议，预料央行将自2009年以来首次降息。

路透调查显示，英国央行8月4日会议几乎肯定会把目前处于纪录低位0.5%的利率下调25个基点，但受访分析师中略微多数认为该央行暂时不会重启资产购买计划。

英镑兑美元 周五大涨逾1%，报1.3302美元，为7月18日来最高。

欧元也因美国数据疲弱使美元走低而坚挺，英镑兑欧元 微幅上涨0.1%，至0.8410英镑，此前触及两周半低位。

“所有信心调查的结果都相当黯淡，但这都已经反映在汇价上。因此我们现在需要新的题材，英国央行的反应可能是其中之一，”荷兰国际集团(ING)汇率策略师Chris Turner表示。

“我们认为英国央行将及早全力以赴，而英镑将因此在下周尾段跌至1.27-1.28美元，”他指出，他预期英国央行降息0.25个百分点的同时还将推出新一轮的资产购买。(完) 　　

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐