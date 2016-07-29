欧洲汇市：英镑涨逾1%触及11日高位，因美国GDP数据疲弱拖累美元大跌

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透伦敦7月29日 - 英镑兑美元周五劲升逾1%，至1.33美元以上的11日高位，因美国经济增长数据弱于预期，打压美元全线大跌。
英镑在五周前英国退欧公投后数小时内暴跌14%，之后已经反弹了约4%，其表现远较许多大型银行预估强劲。衍生品市场目前显示的英镑未来估值 要更加平衡。
尽管一系列数据显示英国公投退欧后对英国经济的信心骤降，将可能引领英国经济滑入衰退，但英镑仍有如此表现。
周五市场研究公司GfK公布，7月英国消费者信心录得逾26年以来的最大跌幅。 但英镑对这消息无甚反应。
不过，策略师认为，未来数周英镑将容易波动，英国央行周三开始为期两天的政策会议，预料央行将自2009年以来首次降息。
路透调查显示，英国央行8月4日会议几乎肯定会把目前处于纪录低位0.5%的利率下调25个基点，但受访分析师中略微多数认为该央行暂时不会重启资产购买计划。
英镑兑美元 周五大涨逾1%，报1.3302美元，为7月18日来最高。
欧元也因美国数据疲弱使美元走低而坚挺，英镑兑欧元 微幅上涨0.1%，至0.8410英镑，此前触及两周半低位。
“所有信心调查的结果都相当黯淡，但这都已经反映在汇价上。因此我们现在需要新的题材，英国央行的反应可能是其中之一，”荷兰国际集团(ING)汇率策略师Chris Turner表示。
“我们认为英国央行将及早全力以赴，而英镑将因此在下周尾段跌至1.27-1.28美元，”他指出，他预期英国央行降息0.25个百分点的同时还将推出新一轮的资产购买。(完)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行