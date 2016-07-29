版本:
中国
债券 | 2016年 7月 30日 星期六 04:16 BJT

标题新闻：惠誉确认丹麦评等为"AAA"且展望为稳定，但下调丹麦今明两年经济成长预估

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐