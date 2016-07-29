标题新闻：达拉斯联储总裁柯普朗称不应对逊于预期的美国第二季GDP数据反应过度，数据会被修正的

路透基点：中国环球租赁完成20亿元人民币联贷签约--TRLPC

路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。