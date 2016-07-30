中港个股：中国太保预计上半年净利同比减约46%，因投资收益大降等

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透上海7月30日 - 中国大型寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周五晚间公告称，预计上半年净利润同比减少46%左右，主要原因是公司上半年投资收益同比大幅下降和传统险准备金折现率假设变动的影响。
去年上半年，中国太保净利为112.95亿元人民币，基本每股收益1.25元。
中国最大寿险企业--中国人寿 周五亦预计，今年上半年净利同比减少65-70%，因投资收益下降。
受利率下行叠加股市低迷影响，中国保险业上半年利润和资金运用收益同比均大降，但较一季度有所改善。中国保监会官员周四指出，下半年保险业经济效益还会持续受到资本市场投资收益低的影响，并要防范利差损带来的风险。
中国太保A股周五收报26.79元，过去三个月累计微跌0.3%。（完）
(发稿 张喜良; 审校 曾祥进)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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