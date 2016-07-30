中港个股：中国太保预计上半年净利同比减约46%，因投资收益大降等

路透上海7月30日 - 中国大型寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周五晚间公告称，预计上半年净利润同比减少46%左右，主要原因是公司上半年投资收益同比大幅下降和传统险准备金折现率假设变动的影响。

中国最大寿险企业--中国人寿 周五亦预计，今年上半年净利同比减少65-70%，因投资收益下降。

受利率下行叠加股市低迷影响，中国保险业上半年利润和资金运用收益同比均大降，但较一季度有所改善。中国保监会官员周四指出，下半年保险业经济效益还会持续受到资本市场投资收益低的影响，并要防范利差损带来的风险。