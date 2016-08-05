中国票据市场：转贴利率跌势略缓，缺资产背景下大行收票需求仍在

路透上海8月5日 - 中国票据转贴利率本周跌势略缓，一年电票成交多在2.70%附近。尽管票据利率已与资金成本明显倒挂，但实体经济不振信贷需求受抑制，在缺资产背景下，不少银行资金欠配严重，在源源不断的收票需求支撑下，转贴利率料仍低位徘徊。

交易员并谈到，尽管需求旺盛，但由于资金价格下降速度较慢，且货币政策短期暂看不到明显放松空间，票据利率进一步深跌的动力恐有限。

“上周（转贴成交）还是在2.7%-2.8%中间的多，这周就接近（区间）底部了，大行收的为主，这个价位中小行也收不动了，”上海一银行交易员称。

他谈到，目前好资产太少，贷款又放不动，通过票据冲规模就成了银行的无奈选项，转贴利率也因此被节节压低，但随着利率倒挂幅度日渐加大，继续向下的空间也更趋有限。

“我们行一年的（资金成本）2.9%，半年的2.8%，基本没法做了，除非短一点的票，但这样的票又不太好找，”他进一步表示。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价