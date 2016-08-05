中国票据市场：转贴利率跌势略缓，缺资产背景下大行收票需求仍在

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透上海8月5日 - 中国票据转贴利率本周跌势略缓，一年电票成交多在2.70%附近。尽管票据利率已与资金成本明显倒挂，但实体经济不振信贷需求受抑制，在缺资产背景下，不少银行资金欠配严重，在源源不断的收票需求支撑下，转贴利率料仍低位徘徊。
交易员并谈到，尽管需求旺盛，但由于资金价格下降速度较慢，且货币政策短期暂看不到明显放松空间，票据利率进一步深跌的动力恐有限。
“上周（转贴成交）还是在2.7%-2.8%中间的多，这周就接近（区间）底部了，大行收的为主，这个价位中小行也收不动了，”上海一银行交易员称。
他谈到，目前好资产太少，贷款又放不动，通过票据冲规模就成了银行的无奈选项，转贴利率也因此被节节压低，但随着利率倒挂幅度日渐加大，继续向下的空间也更趋有限。
“我们行一年的（资金成本）2.9%，半年的2.8%，基本没法做了，除非短一点的票，但这样的票又不太好找，”他进一步表示。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 边竞；审校 张喜良)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.