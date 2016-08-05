欧洲个股：嘉能可旗下赞比亚铜矿暂停生产，调查矿工死亡事故

路透卢萨卡8月5日 - 嘉能可 一位高管周五称，该公司旗下赞比亚Mopani铜矿(MCM)已暂停所有业务生产，因之前分别有四名矿工在事故中遇难。

这位不愿具名的高管告诉路透，MCM周四暂停了Mufulira地下矿的生产，此前有三名矿工触电致死。

当地媒体报导，上周另一名矿工在基特韦Mopani一处矿井事故中遇难。

“最新的进展是，我们已经暂停了所有Mapani设施中全部生产相关运作，以对最近几起矿难进行调查，”该高管称。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)