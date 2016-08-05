亚洲金融：新加坡政府投资公司正在洽购越南外贸商业银行至少7%股权

路透8月5日 - 据消息人士称，新加坡政府投资公司(GIC Pte Ltd)正与越南外贸股份商业银行(Vietcombank) 洽谈购买后者至少7%的股权；这或将是GIC今年在越南进行的第二项重要投资。

知悉此事的消息人士周五称，如果交易达成，越南外贸股份商业银行将向GIC发行新股。

越南外贸股份商业银行(是越南以资产计最大的银行，之前曾坏账问题缠身，若此次股权成功出售，则代表了对越南银行业的信心。

越南外贸股份商业银行一直在计划向外国投资者发行现有股票10%的等值新股。按当前市值算总值将超六亿美元。

消息人士称越南外贸股份商业银行将以低于市价的价格向GIC售出股权，但拒绝透露更多具体信息。

该交易需获越南央行批准，央行是越南外贸股份商业银行(的最大股东。

新加坡政府投资公司发言人拒绝置评，越南外贸股份商业银行未对置评请求作出回应。

消息人士称，若购得7%的股权，新加坡政府投资公司将成为越南外贸股份商业银行第三大股东，越南央行是最大股东，拥有77%的股权，日本瑞穗银行 排第二，拥有15%的股权。该消息人士拒绝透露姓名，因谈判仍在进行中。(完)