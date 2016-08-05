亚洲金融：新加坡政府投资公司正在洽购越南外贸商业银行至少7%股权

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透8月5日 - 据消息人士称，新加坡政府投资公司(GIC Pte Ltd)正与越南外贸股份商业银行(Vietcombank) 洽谈购买后者至少7%的股权；这或将是GIC今年在越南进行的第二项重要投资。
知悉此事的消息人士周五称，如果交易达成，越南外贸股份商业银行将向GIC发行新股。
越南外贸股份商业银行(是越南以资产计最大的银行，之前曾坏账问题缠身，若此次股权成功出售，则代表了对越南银行业的信心。
越南外贸股份商业银行一直在计划向外国投资者发行现有股票10%的等值新股。按当前市值算总值将超六亿美元。
消息人士称越南外贸股份商业银行将以低于市价的价格向GIC售出股权，但拒绝透露更多具体信息。
该交易需获越南央行批准，央行是越南外贸股份商业银行(的最大股东。
新加坡政府投资公司发言人拒绝置评，越南外贸股份商业银行未对置评请求作出回应。
消息人士称，若购得7%的股权，新加坡政府投资公司将成为越南外贸股份商业银行第三大股东，越南央行是最大股东，拥有77%的股权，日本瑞穗银行 排第二，拥有15%的股权。该消息人士拒绝透露姓名，因谈判仍在进行中。(完)
(编译 王琛；审校 王洋)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.