中国新债：湖北省下周五发行97.5亿元一般地方债，期限3-10年

路透上海8月5日 - 中国湖北省财政厅周五公告，将于下周五(12日)招标发行总额97.5 亿元人民币的一般地方债，包括三年、五年、七年和10年四个期限。 上述一般地方债为湖北省今年第四批。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对其评级 为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 29.25 8月12日上午9:20-10:00 8月15日 五年 29.25 七年 29.25 10年 9.75 小计 97.5 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)