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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 15:32 BJT

中国新债：湖北省下周五发行97.5亿元一般地方债，期限3-10年

路透上海8月5日 - 中国湖北省财政厅周五公告，将于下周五(12日)招标发行总额97.5
亿元人民币的一般地方债，包括三年、五年、七年和10年四个期限。
    
    上述一般地方债为湖北省今年第四批。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对其评级
为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：          
     类别         期限     规模(亿元        招标时间          发行期
                               )                             
   一般债券     三年           29.25  8月12日上午9:20-10:00   8月15日
                五年           29.25                                  
                七年           29.25                                  
                10年            9.75                                  
     小计                       97.5                                  
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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