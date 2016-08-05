版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 15:50 BJT

印尼央行：密切关注英国央行降息后可能流入印尼市场的投机性资金

路透雅加达8月5日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周五称，印尼央行正在密切观察，英国央行降息后是否有投机资金流入印尼市场。

“我们了解英国央行已经下调了利率。这将带来资金流入，但我们必须保持谨慎，因这些资金可能是投机性的，”他对记者说。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐