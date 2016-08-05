《全球汇市》美元处于观望态势，市场静待美国非农就业数据

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1136 1.0859 +2.55 +2.54 1.0860 美元/日圆 101.08 101.20 -0.12 -15.98 120.30 欧元/日圆 112.58 112.58 +0.00 -13.71 130.47 美元/瑞郎 0.9746 0.9736 +0.10 -2.72 1.0018 英镑/美元 1.3127 1.3103 +0.18 -10.93 1.4738 美元/加元 1.3012 1.3015 -0.02 -5.98 1.3839 美元/离岸人民币 6.6509 6.6456 +0.08 +1.26 6.5680 澳元/美元 0.7655 0.7627 +0.37 +5.22 0.7275 新西兰元/美元 0.7208 0.7171 +0.52 +5.61 0.6825 欧元/瑞郎 1.0853 1.0839 +0.13 -0.30 1.0886 欧元/英镑 0.8479 0.8488 -0.11 +15.09 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4947 9.4838 +0.11 +3.54 9.1705 美元/挪威克朗 8.4267 8.4308 -0.05 -4.67 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 于春红/艾茂林/刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦/戴素萍/王洋)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.