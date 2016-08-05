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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 15:48 BJT

《全球汇市》美元处于观望态势，市场静待美国非农就业数据

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1136  1.0859  +2.55  +2.54  1.0860
    美元/日圆            101.08  101.20  -0.12 -15.98  120.30
    欧元/日圆         112.58  112.58  +0.00 -13.71  130.47
    美元/瑞郎            0.9746  0.9736  +0.10  -2.72  1.0018
    英镑/美元            1.3127  1.3103  +0.18 -10.93  1.4738
    美元/加元            1.3012  1.3015  -0.02  -5.98  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6509  6.6456  +0.08  +1.26  6.5680
    澳元/美元            0.7655  0.7627  +0.37  +5.22  0.7275
    新西兰元/美元        0.7208  0.7171  +0.52  +5.61  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0853  1.0839  +0.13  -0.30  1.0886
    欧元/英镑         0.8479  0.8488  -0.11 +15.09  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4947  9.4838  +0.11  +3.54  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4267  8.4308  -0.05  -4.67  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 于春红/艾茂林/刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦/戴素萍/王洋)

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