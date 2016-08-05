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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 15:50 BJT

日股业绩：高田第一季净利降三分之一，计入3,500万美元气囊诉讼支出

路透东京8月5日 - 气囊问题缠身的日本汽车配件生产商高田 公布，第一季净利大幅下降三分之一，为了支应与全球大规模召回气囊相关的美国诉讼，高田当季一次性计入了35亿日圆（3,463万美元）的特别亏损。

高田4-6月当季的净利为21亿日圆，低于上年同期的31亿日圆。

在不计入多数召回行动的影响下，高田维持全年净利130亿日圆的预估目标不变。

公司在公布财报后未召开新闻简布会。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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