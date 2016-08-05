《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月5日

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透香港8月5日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.8 5666人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 14.27 7.27 2.29 南玻 11.17 6.48 2.01 深康佳 5.06 2.98 1.98 ST中华 11.57 5.22 2.59 ST中冠 10.91 4.70 2.71 深深宝 12.95 6.10 2.48 深华发 19.08 6.90 3.23 深赤湾 16.40 11.68 1.64 特力 65.13 21.78 3.49 飞亚达 11.24 7.00 1.87 一致药 69.32 47.84 1.69 业 深深房 10.82 5.53 2.28 ST盛润 7.51 6.26 1.40 深南电 12.49 5.32 2.74 深纺织 13.31 7.71 2.02 方大集 15.76 7.22 2.55 团 深国商 12.77 5.44 2.74 深赛格 10.66 5.26 2.37 宝石 13.67 6.69 2.39 小天鹅 33.90 26.70 1.48 粤高速 6.17 4.30 1.67 晨鸣纸 8.82 6.34 1.62 业 ST珠江 9.84 5.83 1.97 美菱电 6.79 4.63 1.71 器 大冷股 10.42 6.08 2.00 份 粤电力 5.24 3.55 1.72 佛山照 10.83 6.39 1.98 明 江铃汽 24.70 17.75 1.62 车 沙隆达 10.68 6.79 1.84 苏常柴 8.38 4.79 2.04 威孚高 20.43 15.82 1.51 科 古井贡 42.37 29.47 1.68 酒 ST东海 12.90 6.46 2.33 长安汽 16.00 12.86 1.45 车 京东方 2.32 2.01 1.35 鲁泰 11.25 9.78 1.34 本钢板 5.70 2.43 2.74 材 张裕 39.88 23.10 2.02 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.