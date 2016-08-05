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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 15:44 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月5日

路透香港8月5日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.8
5666人民币 )
    
  公司名      A股代码        B股代码       A股股价(元)   B股股价(港元)   A/B股比价
  深物业                                          14.27           7.27         2.29
                                                                        
  南玻                                            11.17           6.48         2.01
                                                                        
  深康佳                                           5.06           2.98         1.98
                                                                        
  ST中华                                          11.57           5.22         2.59
                                                                        
  ST中冠                                          10.91           4.70         2.71
                                                                        
  深深宝                                          12.95           6.10         2.48
                                                                        
  深华发                                          19.08           6.90         3.23
                                                                        
  深赤湾                                          16.40          11.68         1.64
                                                                        
  特力                                            65.13          21.78         3.49
                                                                        
  飞亚达                                          11.24           7.00         1.87
                                                                        
  一致药                                          69.32          47.84         1.69
 业                                                                     
  深深房                                          10.82           5.53         2.28
                                                                        
  ST盛润                                           7.51           6.26         1.40
                                                                        
  深南电                                          12.49           5.32         2.74
                                                                        
  深纺织                                          13.31           7.71         2.02
                                                                        
  方大集                                          15.76           7.22         2.55
 团                                                                     
  深国商                                          12.77           5.44         2.74
                                                                        
  深赛格                                          10.66           5.26         2.37
                                                                        
  宝石                                            13.67           6.69         2.39
                                                                        
  小天鹅                                          33.90          26.70         1.48
                                                                        
  粤高速                                           6.17           4.30         1.67
                                                                        
  晨鸣纸                                           8.82           6.34         1.62
 业                                                                     
  ST珠江                                           9.84           5.83         1.97
                                                                        
  美菱电                                           6.79           4.63         1.71
 器                                                                     
  大冷股                                          10.42           6.08         2.00
 份                                                                     
  粤电力                                           5.24           3.55         1.72
                                                                        
  佛山照                                          10.83           6.39         1.98
 明                                                                     
  江铃汽                                          24.70          17.75         1.62
 车                                                                     
  沙隆达                                          10.68           6.79         1.84
                                                                        
  苏常柴                                           8.38           4.79         2.04
                                                                        
  威孚高                                          20.43          15.82         1.51
 科                                                                     
  古井贡                                          42.37          29.47         1.68
 酒                                                                     
  ST东海                                          12.90           6.46         2.33
                                                                        
  长安汽                                          16.00          12.86         1.45
 车                                                                     
  京东方                                           2.32           2.01         1.35
                                                                        
  鲁泰                                            11.25           9.78         1.34
                                                                        
  本钢板                                           5.70           2.43         2.74
 材                                                                     
  张裕                                            39.88          23.10         2.02
                                                                        
              
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
          
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日           
                                      程表                       
  香港股市报导                        香港已公布新股发行上市日             
                                      程表                       
  美国股市报导                        中国新股新闻                           
  台湾股市报导                        香港新股新闻                           
  中国新闻                            中国股市观察                           
  香港新闻                            香港股市观察                           
  台湾新闻                            中国个股业绩                           
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